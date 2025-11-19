Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Curaçao gaat naar het WK 2026. Het team onder leiding van Dick Advocaat mocht niet verliezen in Jamaica om hun ticket te verzilveren. En dat zou uiteindelijk ook niet gaan gebeuren: een 0-0 gelijkspel was voldoende.

Het is dé sensatie van deze kwalificaties voor het Wereldkampioenschap 2026. Curaçao, een klein eiland van de Nederlandse Antillen met ongeveer 150.000 inwoners, gaat naar het Wereldkampioenschap 2026 na hun gelijkspel (0-0) tegen Jamaica.

0-0 gelijkspel tegen Jamaica voldoende

De mannen van Dick Advocaat, die bij deze laatste wedstrijd ontbrak vanwege dringende familiale omstandigheden, mochten niet verliezen om hun ticket voor het grote voetbalfestijn te bemachtigen. Curaçao wordt daarmee de kleinste natie in de geschiedenis van de Wereldbeker, voor Kaapverdië en IJsland.

De afwezigheid van de drie grote CONCACAF-landen in deze kwalificaties (VS, Mexico en Canada), die automatisch gekwalificeerd zijn als gastlanden, heeft ervoor gezorgd dat landen die niet vaak op het WK aanwezig zijn, volgende zomer wel van de partij kunnen zijn. Voor Curaçao wordt het een primeur.

Hannes Delcroix ook naar het Wereldkampioenschap

Voor Haïti en Panama is het de tweede keer. De Grenadiers hebben zich voor het eerst sinds 1974 gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap door Nicaragua (2-0) te verslaan in groep C van de CONCACAF-zone. Een prestatie waaraan Hannes Delcroix, ex-Rode Duivel die Haïtiaans international is geworden en in deze wedstrijd in de basis stond, heeft bijgedragen.

Panama, dat zich al kwalificeerde in 2018 en destijds de eerste tegenstander van de Rode Duivels was in de poulefase, maakt nu zijn terugkeer voor een tweede deelname na een overwinning tegen El Salvador (3-0). De twee beste nummers twee, Suriname en Jamaica, zullen in maart volgend jaar intercontinentale play-offs spelen om de laatste tickets te bemachtigen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Haitï
Hannes Delcroix

Meer nieuws

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

10:30
Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

10:00
3
Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

08:20
2
Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

09:30
Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

08:00
Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

08:40
3
Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

07:20
10
Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Reactie

Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?"

07:10
8
Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

21:00
3
Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

07:40
Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

07:00
6
Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

06:30
Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" Reactie

Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven"

06:00
3
Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

23:24
4
Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Reactie

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

23:41
4
Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

22:30
Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

22:35
Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

22:00
Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

22:43
Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

22:15
6
Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

21:40
Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

21:20
🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

20:40
Opvallende aanwezig op training bij STVV

Opvallende aanwezig op training bij STVV

19:40
Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

19:20
4
Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

20:20
Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

20:00
Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

18:40
3
Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

19:00
Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

01:17
7
'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

'Transferstrijd op komst: Dortmund en Premier League-clubs denken aan Club Brugge-aanvaller'

17:40
2
Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

Wordt hij ploegmaat van Senne Lammens? Europese topclubs strijden om Nederlands toptalent

18:00
Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

Na wisselvallige eerste weken: Sébastien Pocognoli legt Monaco een harde waarheid voor

18:20
🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

🎥 Zulte Waregem reageert op de goede cijfers en is ambitieus

17:10
Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

Marbella FC komt met meer nieuws over blessure van Zinho Vanheusden

17:20
Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

Gelooft Liechtenstein erin? Dit heeft bondscoach Fünfstük te zeggen voor clash met België

17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

TIGERMANIA TIGERMANIA over Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening FCBalto FCBalto over Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg Swakke25 Swakke25 over Nieuwe wending in stadiondossier Rode Duivels: dit zegt Vincent Mannaert Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels FCBalto FCBalto over Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK? Jerre76 Jerre76 over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" ontleder ontleder ontleder ontleder over Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge Impala Impala over Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen MisterYou MisterYou over Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved