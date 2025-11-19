Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

Curaçao gaat naar het WK 2026. Het team onder leiding van Dick Advocaat mocht niet verliezen in Jamaica om hun ticket te verzilveren. En dat zou uiteindelijk ook niet gaan gebeuren: een 0-0 gelijkspel was voldoende.

Het is dé sensatie van deze kwalificaties voor het Wereldkampioenschap 2026. Curaçao, een klein eiland van de Nederlandse Antillen met ongeveer 150.000 inwoners, gaat naar het Wereldkampioenschap 2026 na hun gelijkspel (0-0) tegen Jamaica.

0-0 gelijkspel tegen Jamaica voldoende

De mannen van Dick Advocaat, die bij deze laatste wedstrijd ontbrak vanwege dringende familiale omstandigheden, mochten niet verliezen om hun ticket voor het grote voetbalfestijn te bemachtigen. Curaçao wordt daarmee de kleinste natie in de geschiedenis van de Wereldbeker, voor Kaapverdië en IJsland.

De afwezigheid van de drie grote CONCACAF-landen in deze kwalificaties (VS, Mexico en Canada), die automatisch gekwalificeerd zijn als gastlanden, heeft ervoor gezorgd dat landen die niet vaak op het WK aanwezig zijn, volgende zomer wel van de partij kunnen zijn. Voor Curaçao wordt het een primeur.

Hannes Delcroix ook naar het Wereldkampioenschap

Voor Haïti en Panama is het de tweede keer. De Grenadiers hebben zich voor het eerst sinds 1974 gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap door Nicaragua (2-0) te verslaan in groep C van de CONCACAF-zone. Een prestatie waaraan Hannes Delcroix, ex-Rode Duivel die Haïtiaans international is geworden en in deze wedstrijd in de basis stond, heeft bijgedragen.

Panama, dat zich al kwalificeerde in 2018 en destijds de eerste tegenstander van de Rode Duivels was in de poulefase, maakt nu zijn terugkeer voor een tweede deelname na een overwinning tegen El Salvador (3-0). De twee beste nummers twee, Suriname en Jamaica, zullen in maart volgend jaar intercontinentale play-offs spelen om de laatste tickets te bemachtigen.