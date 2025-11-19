De derde helft "Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald

"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ruben Van Gucht is - zoals geweten - van zowat alle markten thuis. Woensdagavond is hij de nieuwkomer in 'De Slimste Mens ter Wereld'. Dat zou wel eens een nieuwe voltreffer kunnen gaan worden voor de sportjournalist. Al is het dan toch niet de eerste keer dat hij deelneemt.

Erik van Looy was een dik jaar geleden al eens te gast bij Ruben Van Gucht in ‘De Weekwatchers’ op Radio 2. Daar werden de contacten gelegd, waardoor Van Gucht nu zal deelnemen aan De Slimste Mens ter Wereld.

Ruben Van Gucht nam in 2016 ook al deel aan De Slimste Mens ...

"JIj hebt het al twee keer gedaan en ik ga het dit jaar voor het eerst doen", aldus Van Gucht enkele maanden geleden in een aflevering van dat programma met Maaike Cafmeyer. Cafmeyer deed mee in 2006 (3 afleveringen) en 2010 (1 aflevering) en zit er nu in de jury.

Tot dusver zijn het onder meer Jan Jaap Van der Wal, Felix Heremans en Gover Meit die indruk hebben gemaakt. Van Gucht neemt het woensdagavond op tegen Billie Leyers en Imane Boudadi.

En dat werd toen geen succes

Maar het is niet de eerste keer dat Van Gucht deelneemt, want ook in 2016 deed hij al eens een poging. Toen werd hij meteen naar huis gestuurd in een aflevering met Louis Talpe en Eva De Roo.

“Ik heb geprobeerd om dat dood te zwijgen, maar helaas. Destijds was dat inderdaad geen geslaagde passage, en daar heb ik het nadien weken moeilijk mee gehad. Die uitschakeling lag toen écht op mijn maag, waardoor ik ook lang getwijfeld heb om een tweede keer deel te nemen", geeft Van Gucht nu toe aan Het Nieuwsblad.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft

Meer nieuws

'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

'Smaakmaker Dender mag dromen van Belgische top'

12:35
Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

Deze ex-Rode Duivel is helemaal vergeten in België, maar mag nu wel naar het WK ...

12:20
"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

"Het is en blijft toch een rare snuiter": Rudi Garcia krijgt prikje te verduren

12:00
Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026

11:40
2
Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

Raakt Kevin De Bruyne wel fit voor het WK? Degryse & co worden er niet vrolijk van

11:20
'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald'

10:30
13
Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

Met Garcia naar het WK? Degryse heeft een duidelijke mening

10:00
6
Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk

09:30
1
Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

Dick Advocaat doet het: kleinste land ooit naar het WK

09:00
Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen

08:40
4
Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

Ex-coach Anderlecht onder vuur na missen WK?

08:20
2
Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

Eindelijk opsteker voor Stef Wils en Antwerp

08:00
Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Reactie

Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?"

07:10
15
Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver!

07:40
1
Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge

07:20
18
Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels

07:00
8
Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

Akkoord rond match Rode Duivels op Sclessin: één partij trekt de portefeuille open

06:30
Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven" Reactie

Witsel geniet van terugkeer: "Ik heb hier dertien jaar van mijn leven gegeven"

06:00
3
Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn" Reactie

Bondscoach Rudi Garcia tempert meteen: "Stop met denken dat we mooier zijn dan we werkelijk zijn"

23:41
4
Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

Brandon Mechele heeft duidelijke boodschap voor Rudi Garcia: "Ik verdien het"

23:24
4
Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

Het WK is - na doelpuntenfestival - binnen: Doku verzorgt de show, De Ketelaere tankt vertrouwen

22:35
Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

Na de teleurstellingen van de U17 en U21: Belgische U19 doet heel goede zaak

22:30
Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

Rode Duivels gaan naar het WK: Wales boekt monsterzege tegen Noord-Macedonië en speelt barrages

22:43
Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

Speler STVV (met verleden bij Beerschot) is formeel: "Antwerp? Nooit van mijn leven!"

22:15
6
Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

Voorlopig nog niet in de top zes, maar Defour is duidelijk over JPL-ploeg: "Ze moeten voor de titel gaan"

22:00
Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

Verrassend: Lukebakio plots geschorst in Portugal... door kaart die hij in Spanje kreeg

21:40
Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

Toby Alderweireld maakt zich zorgen over Rode Duivels: "Dat is toch problematisch"

21:20
Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

Anderlecht 'zwoegt' naar wintermercato toe: voorlopig nog altijd geen akkoord gevonden

21:00
3
🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

🎥 Grote verrassing op Sclessin: onverwachte gast duikt op bij de Rode Duivels

20:40
Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

Waarom speelt hij niet? Fans zeggen hetzelfde over opstelling Rode Duivels

20:20
Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

Bondscoach verrast met opvallende beslissing, en die zegt meer dan u denkt

20:00
Opvallende aanwezig op training bij STVV

Opvallende aanwezig op training bij STVV

19:40
Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

Garcia kan kritiek slecht verdragen, weigert interview met De Bilde en stapt weg

01:17
8
Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

Philippe Clement waagt zich in mijnenveld... of op een springplank: het valt te zien hoe je het bekijkt

18:40
3
Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

Patrick Goots verwacht actie na straffe uitspraak van Vincent Janssen

19:20
4
Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

Thomas Buffel noemt JPL-speler als opvolger van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Beauvanderheyden Beauvanderheyden over Hans Vanaken klopt (eindelijk) op tafel: "Wat als De Bruyne terugkeert?" Bobby Blue Bobby Blue over Bondscoach Rudi Garcia maakt zich niet populair: "Dat moet je echt niet doen" Green kill Green kill over Toby Alderweireld kan niet duidelijker zijn: dit duo moet centraal achteraan spelen bij de Rode Duivels Green kill Green kill over Regering gaat zich mengen in debatten stadion Club Brugge JaKu JaKu over Datum van de loting en mogelijke tegenstanders van de Rode Duivels: alles wat je moet weten over het WK 2026 Dirk1897 Dirk1897 over 'Europese topclubs in de rij voor Nathan De Cat: Anderlecht heeft zijn strategie bepaald' LordJozef LordJozef over Kregelige bondscoach? Verheyen en Alderweireld hebben er wat over te zeggen GregoG GregoG over KAA Gent de beste, STVV en Club Brugge krijgen een slecht rapport 1872 1872 over Loopt de toekomstige leider bij de jeugd van Genk? WK maakte het zeer duidelijk De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Welke landen plaatsten zich net als de Rode Duivels al voor het WK? De 42 namen tot dusver! Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved