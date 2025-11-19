"Ik heb geprobeerd het dood te zwijgen, maar helaas": de 'leugen' van Ruben Van Gucht is achterhaald

Ruben Van Gucht is - zoals geweten - van zowat alle markten thuis. Woensdagavond is hij de nieuwkomer in 'De Slimste Mens ter Wereld'. Dat zou wel eens een nieuwe voltreffer kunnen gaan worden voor de sportjournalist. Al is het dan toch niet de eerste keer dat hij deelneemt.

Erik van Looy was een dik jaar geleden al eens te gast bij Ruben Van Gucht in ‘De Weekwatchers’ op Radio 2. Daar werden de contacten gelegd, waardoor Van Gucht nu zal deelnemen aan De Slimste Mens ter Wereld.

Ruben Van Gucht nam in 2016 ook al deel aan De Slimste Mens ...

"JIj hebt het al twee keer gedaan en ik ga het dit jaar voor het eerst doen", aldus Van Gucht enkele maanden geleden in een aflevering van dat programma met Maaike Cafmeyer. Cafmeyer deed mee in 2006 (3 afleveringen) en 2010 (1 aflevering) en zit er nu in de jury.

Tot dusver zijn het onder meer Jan Jaap Van der Wal, Felix Heremans en Gover Meit die indruk hebben gemaakt. Van Gucht neemt het woensdagavond op tegen Billie Leyers en Imane Boudadi.

En dat werd toen geen succes

Maar het is niet de eerste keer dat Van Gucht deelneemt, want ook in 2016 deed hij al eens een poging. Toen werd hij meteen naar huis gestuurd in een aflevering met Louis Talpe en Eva De Roo.

“Ik heb geprobeerd om dat dood te zwijgen, maar helaas. Destijds was dat inderdaad geen geslaagde passage, en daar heb ik het nadien weken moeilijk mee gehad. Die uitschakeling lag toen écht op mijn maag, waardoor ik ook lang getwijfeld heb om een tweede keer deel te nemen", geeft Van Gucht nu toe aan Het Nieuwsblad.