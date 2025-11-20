Analyse 33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK?

Hans Vanaken maakt het de bondscoach knap lastig. De Brugse middenvelder speelt een glansrol in deze kwalificatiecampagne: opnieuw was hij tegen Kazachstan én Liechtenstein de dirigent die de Duivels nodig hebben.

Dat hij op zijn 33ste pas 32 caps telt, is bijna absurd. Zeven goals, acht assists en dat ondanks een lange periode waarin Roberto Martínez en zeker Domenico Tedesco hem nauwelijks gebruikten. Het contrast met zijn huidige vorm kan amper groter zijn.

Vanaken presteert dit ook op Champions League-niveau

Vanaken verdient op basis van zijn recente prestaties zonder discussie een basisplaats. Hij brengt iets wat het Belgische middenveld de voorbije jaren vaak miste: rust, vista, en onmiddellijke verticaliteit. Het is dan ook frappant hoe vanzelfsprekend hij het spel naar zich toetrekt wanneer hij speelt.

In feite dwingt hij zichzelf in de ploeg, zelfs als de tegenstand - toegegeven - niet van het hoogste niveau was. Maar dat is te makkelijk: Vanaken presteert dit ook op Champions League-niveau. Dat telt.

Het probleem voor Rudi Garcia duikt op wanneer Kevin De Bruyne straks terugkeert. Een fitte KDB speelt altijd. Punt. Daarnaast is Youri Tielemans door Garcia zelf tot kapitein gebombardeerd, wat zijn status in de ploeg versterkt.

Lees ook... Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"En voor de derde plek in het centrale blok kiest Garcia normaliter een verdedigende middenvelder: Onana en Raskin blijven daarvoor de twee logische profielen. Vooral Onana lijkt in het voordeel dankzij zijn fysiek, loopvermogen en Premier League-dynamiek.

Boven Tielemans verkozen?

Hoe moet Garcia Vanaken dan inpassen? Het kan via een meer offensieve 8-rol naast een pure 6, waarbij Vanaken het creatieve spel verdeelt en Tielemans iets hoger schuift. Maar dat vraagt dat Garcia zijn vertrouwde structuur met twee defensieve middenvelders durft loslaten.

En dat is net de vraag: blijft de bondscoach op het WK vasthouden aan zijn twee 6’en, of wordt hij gedwongen door de vorm van Vanaken om te kiezen voor meer voetbal in het centrum?

Het is zelfs denkbaar dat Vanaken in bepaalde wedstrijden vóór Tielemans komt te staan in de balans. Continu aanspeelbaar, dreigend, meedenkend én productief. Hij geeft de ploeg zuurstof in balbezit, en dat is een kwaliteit waar geen andere Belgische middenvelder momenteel zo consistent in is.

De echte lakmoesproef komt wanneer iedereen fit is. Maar op basis van wat hij deze campagne toont, verdien hij het niet om op de bank te belanden. De discussie moet dus eigenlijk omgedraaid worden: niet “hoe krijg je Vanaken erin?”, maar “kun je het je veroorloven om hem eruit te laten?”. Met dit niveau en deze impact - zeker op een groot toernooi waar stabiliteit en automatismen goud waard zijn - is het antwoord steeds minder evident.

Dat maakt het komende WK-tornooi meteen een strategische uitdaging voor Garcia. Durft hij afstappen van zijn conservatieve middenveldstructuur? Of blijft hij kiezen voor zekerheid boven vorm? Wat vaststaat: Hans Vanaken heeft zichzelf opnieuw onmisbaar gemaakt. En dat is op zijn leeftijd, na jarenlange onderschatting, misschien wel het meest opmerkelijke aan het hele verhaal.

