"België heeft de neiging om snel negatief te zijn": JPL-coach neemt het op voor Rode Duivels

Voor Felice Mazzu bewijst de 7-0 overwinning tegen Liechtenstein dat de Rode Duivels op de juiste manier hebben gereageerd na de wedstrijd tegen Kazachstan. Hij wil dan ook een lans breken voor de Belgen en hekelt het te negatieve gedrag van supporters en analisten.

De overwinning van België tegen Liechtenstein, met een score van 7-0, bracht wat frisse lucht na de kritiek die volgde op de wedstrijd in Kazachstan. Felice Mazzu, op dit moment coach bij OH Leuven, gaf zijn mening op de zaak in het programma Complètement Foot.

Te veel kritiek van de fans?

Voor Mazzu was een reactie noodzakelijk. En volgens hem vond die ook plaats. Met zeven doelpunten, ritme en inzet lieten de Duivels een heel ander gezicht zien tegen Liechtenstein.

Mazzu benadrukt de manier waarop de Belgen reageren. "Ik denk dat we in België de neiging hebben om snel negatief te zijn, en natuurlijk zijn alle meningen, positief of negatief, gerechtvaardigd."

Voor Felice Mazzu is het belangrijkste gebeurd: kwalificatie

Volgens hem moet men het essentiële niet vergeten. "Maar de opdracht is volbracht. Het team is gekwalificeerd, en dat is het belangrijkste."

In tegenstelling tot de Vlaamse analisten zijn de Franstalige waarnemers minder pessimistisch. Niet alles zou weggegooid moeten worden en het team zou ruimte hebben om te groeien. Voorlopig houdt iedereen vast aan zijn eigen standpunten.

