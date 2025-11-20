Eén grote conclusie voor Rode Duivels: "Ongeleid projectiel brengt meer bij dan Duivel met naam en faam"

Het blijft een enigma bij de nationale ploeg: geen enkele bondscoach vindt het echte recept om Leandro Trossard te laten renderen en uitblinken bij de Rode Duivels. En hij heeft intussen serieuze concurrentie gekregen.

Niet dat Trossard geen verdienste heeft natuurlijk. Hij is er al sinds 2018 bij, verzamelde intussen al 50 caps en scoorde daarin 11 keer. Die elf doelpunten kwamen er meestal wel in matchen tegen de kleintjes en in makkelijke overwinningen: 2 tegen Wit-Rusland (8-0), eentje tegen Burkina Faso (3-0), 2 tegen Polen (6-1),  1 tegen Estland (5-0)...

Bij Arsenal heeft Trossard een fantastisch rapport

Trossard is een internationaal gewaardeerde speler en bij Arsenal zijn de cijfers enorm voor een speler die niet altijd in de basis staat: 138 matchen, 32 goals en 27 assists. Dat is een fantastisch rapport. Waarom kan hij dat niet doortrekken naar de nationale ploeg?

Elke keer de druk op zijn schouders komt te liggen bij afwezigheid van de absolute sterren kan hij het team niet echt op sleeptouw nemen. Hij verdwijnt tussen de rest terwijl hij er bovenuit zou moeten steken. Dat was ook zo in Kazachstan, waar het de bedoeling was om hem zoveel mogelijk aan de bal te laten. Er kwam echter te weinig uit.

Dat heeft ook veel te maken met het feit dat Jeremy Doku op links intussen incontournable is geworden. Daar speelde Trossard tijdens zijn carrière het gros van de matchen en rendeert hij het best. In de Premier League speelde hij nog maar 11 wedstrijden daar, maar hij voelt er zich niet het meest comfortabel.

Saelemaekers is een vat energie dat openbarst eens hij op het veld staat

Daarmee heeft hij een probleem, want er is wel iemand die zich daar als een vis in het water voelt: Alexis Saelemaekers. De 26-jarige speler van AC Milan werd in het verleden veel gebruikt als een manusje-van-alles, maar wordt door Rudi Garcia gezien als een rechtse winger. 

Daar blinkt hij uit bij de Rossoneri en hij zorgt wel voor iets onverwacht. Het is een vat energie dat openbarst eens hij op het veld komt. Schijnbewegingen, combinaties, infiltraties... Het ex-Anderlecht-jeugdproduct kijkt op geen extra meter en dat hebben coaches graag.

Hij is wat meer een ongeleid projectiel, maar zo iemand kan je ook nodig hebben. Saelemaekers duikt soms op waar je hem absoluut niet zou verwachten. Daarom lijkt het erop dat hij straks wel eens een basisplaats zou kunnen veroveren bij de Rode Duivels. In 868 minuten op het veld bij de Duivels heeft hij ook al 2 goals en 5 assists.

Hij is volgens ons bij leven en welzijn al zeker van een WK-plaatsje, net zoals Trossard trouwens. Maar wie er straks in de basis gaat staan, wordt afwachten...

Wie moet er in de basis staan bij de Rode Duivels?

5%
95%

Je kan nog stemmen tot 23/11/2025 10:00.

