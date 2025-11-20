Vandenbempt is zwaar onder de indruk van JPL-speler: "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten?"

De Rode Duivels sloten de kwalificatiecampagne af met winst tegen Kazachstan en Liechtenstein. Vooral Hans Vanaken maakte indruk: volgens Peter Vandenbempt speelde hij een campagne op topniveau en hoort hij straks op het WK gewoon in de basis.

De Rode Duivels hebben hun laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden gespeeld tegen Kazachstan en Liechtenstein. Pas na de ruime maar logische overwinning tegen de dwergstaat was de kwalificatie binnen.

Peter Vandenbempt heeft een aantal belangrijke dingen onthouden, maar vooral hoe goed Hans Vanaken was. "Oké, het was tegen Kazachstan, waar hij ook al de beste was, en Liechtenstein", opent hij bij Sporza.

"Maar als je ziet hoe Vanaken deze kwalificatiecampagne voetbalt, is het onbegrijpelijk dat hij door de vorige twee bondscoaches gewoon genegeerd werd."

Vandenbempt ziet Hans Vanaken ook op het WK in de basis staan

De kans dat hij meegaat naar Noord-Amerika is dan ook enorm. "Kan je hem op het WK nog uit de ploeg zetten, zoals hij nu draait en mee dirigeert? En ik herhaal: de tegenstand was bescheiden, maar Vanaken doet dat ook op Champions League-niveau."

Lees ook... Hoe kwam Hans Vanaken bij Lokeren en Club Brugge terecht: "Op dat moment was enkel Charleroi geïnteresseerd"

"Het wordt interessant om te zien of de bondscoach op het WK toch aan zijn twee 6'en - wat defensievere spelers - gaat vasthouden", besluit Vandenbempt. Dat deed hij tegen Kazachstan, wat toch een heel opmerkelijke keuze was van Garcia.

