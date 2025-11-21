Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Bij AFC Ajax zijn er grote veranderingen op til. De scoutingcel binnen België en Frankrijk wordt aangepast. Een pion wordt door Anderlecht weggeplukt en vervangen door een ex-Anderlechtlid met een verleden bij Gent en Beerschot.

"Jeugdscouting-coördinator Afrim Salievski verlaat Ajax en keert na vijf jaar terug bij RSC Anderlecht. Bij de Belgische recordkampioen gaat Salievski (45) aan de slag als Academy Talent Director", laat Ajax weten in een persbericht op de eigen webstek.

Anderlecht plukt Salievski weg bij Ajax

"Ajax dankt Salievski voor zijn inzet en bijdrage aan het versterken van de scouting in België en Frankrijk", klinkt het. Met Wesley Nys hebben ze meteen een opvolger voor hem gevonden.

"Wesley Nys neemt per direct de coördinatie van de scouting in België en Frankrijk over. Samen met Salievksi en Niels Nederlof heeft hij in de afgelopen jaren de scouting van talenten als Mika Godts en Jorthy Mokio begeleid, waardoor deze spelers succesvol door Ajax zijn aangetrokken. Met zijn kennis van de markt en ervaring in talentherkenning blijft de lijn in de scouting gewaarborgd."

Wesley Nys neemt de rol van Afrim Salievski over bij Ajax Amsterdam

Wesley Nys heeft in het verleden gewerkt voor Beerschot en Gent en kwam in 2020 ook over van Anderlecht naar Ajax. Nu krijgt hij een belangrijke rol bij de Amsterdammers.

Directeur Voetbal Marijn Beuker is duidelijk: "Wij danken Afrim voor zijn inzet en bijdrage aan de begeleiding van talenten samen met Wesley en Niels. Met Wesley als coördinator weten we dat de scouting in België en Frankrijk in goede handen is en dat we talenten tijdig herkennen."