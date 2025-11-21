Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"

Luc Nilis heeft in De Tafel van Tine openhartig gesproken over zijn gokverslaving. Na zijn zware blessure viel de adrenalinekick van het voetbal weg, en precies dat gemis duwde hem richting gokken. Ook vice-premier Frank Vandenbroucke (Vooruit) toonde zich heel scherp.

Zowel Luc Nilis als zoon Arne Nilis getuigden zeer eerlijk en openhartig in De Tafel van Tine over hun gokverslaving, om zo andere mensen te helpen, het probleem bespreekbaar te maken en mensen te waarschuwen.

Vandenbroucke wil de oorzaak aangepakt zien

Ook vice-premier Frank Vandenbroucke (Vooruit) kwam scherp tussen in het debat. Hij wijst zeer duidelijk met de vinger naar malafide gokbedrijven, die volgens hem mensen aanzetten tot gokken en dus ook tot gokverslavingen.

"Ik vind het buitengewoon moedig en goed wat jullie doen. Het is echt héél goed dat jullie dit doen, maar er moet wel nog iets bij verteld worden", aldus Vandenbroucke in zijn reactie.

Gokbedrijven zoeken de zwakheden in de mens volgens de minister

"Het gaat hier over individuele mensen die iets willen doen, maar de oorzaak is een industrie die een crimineel businessmodel heeft. Ze dringen er zo op aan dat mensen verslaafd worden."

"Ze zoeken de zwakheden van mensen op. Die industrie moet aan banden gelegd worden, net als de sponsoring. We zouden daar eigenlijk veel verder moeten in gaan. Het heeft geen plaats in de sport wat mij betreft. Ze zijn het slachtoffer van een industrie."