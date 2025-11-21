Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"

Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Luc Nilis heeft in De Tafel van Tine openhartig gesproken over zijn gokverslaving. Na zijn zware blessure viel de adrenalinekick van het voetbal weg, en precies dat gemis duwde hem richting gokken. Ook vice-premier Frank Vandenbroucke (Vooruit) toonde zich heel scherp.

Zowel Luc Nilis als zoon Arne Nilis getuigden zeer eerlijk en openhartig in De Tafel van Tine over hun gokverslaving, om zo andere mensen te helpen, het probleem bespreekbaar te maken en mensen te waarschuwen.

Vandenbroucke wil de oorzaak aangepakt zien

Ook vice-premier Frank Vandenbroucke (Vooruit) kwam scherp tussen in het debat. Hij wijst zeer duidelijk met de vinger naar malafide gokbedrijven, die volgens hem mensen aanzetten tot gokken en dus ook tot gokverslavingen.

"Ik vind het buitengewoon moedig en goed wat jullie doen. Het is echt héél goed dat jullie dit doen, maar er moet wel nog iets bij verteld worden", aldus Vandenbroucke in zijn reactie.

Gokbedrijven zoeken de zwakheden in de mens volgens de minister

"Het gaat hier over individuele mensen die iets willen doen, maar de oorzaak is een industrie die een crimineel businessmodel heeft. Ze dringen er zo op aan dat mensen verslaafd worden."

"Ze zoeken de zwakheden van mensen op. Die industrie moet aan banden gelegd worden, net als de sponsoring. We zouden daar eigenlijk veel verder moeten in gaan. Het heeft geen plaats in de sport wat mij betreft. Ze zijn het slachtoffer van een industrie."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

LIVE: Standard Luik en Zulte Waregem beginnen eraan! Live

LIVE: Standard Luik en Zulte Waregem beginnen eraan!

20:49
Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

Ex-Standard-coach haalt jaren later ferm uit: "Tot vandaag snap ik het nog altijd niet"

20:20
Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

Anthony Vanden Borre komt nog eens terug op zijn 'janetteninterview' en bijna vuistgevecht met T2

20:00
Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg"

19:40
1
Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

Eindelijk beterschap bij KAA Gent: Ivan Leko maakt het bilan op van lange interlandbreak

19:00
Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

Metronoom Zulte Waregem toont steile ambities met Essevee: "Waarom niet?"

18:40
Dan toch geen zege voor Standard? Antwerp komt met wel héél creatieve oplossing voor conflict

Dan toch geen zege voor Standard? Antwerp komt met wel héél creatieve oplossing voor conflict

18:20
5
OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

OFFICIEEL: KRC Genk verlengt contract van Kos Karetsas

18:13
5
Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

Trieste dag: Zinho Vanheusden kondigt afscheid van het voetbal aan met emotionele boodschap

17:56
1
Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure

17:20
2
'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

'Duitse cultclub gaat strijd aan met Nederlandse clubs voor Belg met verleden bij Antwerp en Westerlo'

17:40
Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

Besnik Hasi heeft dit te zeggen na de geruchten rond Nathan De Cat

17:00
Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

Nicky Hayen zet de puntjes nog eens op de i na nederlaag tegen Anderlecht

16:30
Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

Euvrard moet cruciale beslissing nemen bij Standard voor match tegen Zulte Waregem

16:00
Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

15:30
3
🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden De derde helft

🎥 "Het leven is te kort om nuchter te blijven": gevierde volkszanger van voetbalanthem overleden

15:00
Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan

14:20
20
Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

Waarom dit weekend bijzonder zal zijn in de Pro League

14:40
1
🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

🎥 Vincent Kompany gaat er zelf ook volledig voor met zijn spelers op training

14:00
'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

'Anderlecht komt in zoektocht naar spits in vaarwater van Juventus'

13:30
1
Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek

13:15
1
Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar"

13:00
3
Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge

12:40
8
📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

📷 Stevige wending? Plots duikt Christos Tzolis op met ... een truitje van de Rode Duivels

12:20
1
Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

Anderlecht plukt pion weg bij Ajax: vervanger is ex-Beerschot, ex-Gent en ... ex-Anderlecht

12:00
Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

Knap gebaar: Standard Luik organiseert speciale actie om kinderen die het slechter hebben te helpen

11:40
Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

Persverantwoordelijke KAA Gent klapt uit de biecht over uitlatingen Stijn Stijnen

11:20
2
Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

Het is menens: waarom gaat Vincent Kompany in vijfde versnelling?

11:00
Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

Laatste plaats of niet: "De druk ligt bij Antwerp"

10:45
3
Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week" De derde helft

Ruben Van Gucht doet het opnieuw: "Nog nooit datingapp gebruikt, ik heb ook maar zeven dagen in de week"

10:30
3
'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

'Club Brugge heeft genoeg gezien en gaat op zoek naar directe impact'

10:00
6
Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

Supporters van Anderlecht volgen Standard en nemen belangrijke beslissing

09:30
3
Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

Toby Alderweireld streng voor Rudi Garcia: "Laat bittere nasmaak na"

09:00
2
'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

'Club Brugge neemt stevig en daadkrachtig besluit over absolute toptransfer'

08:40
2
Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

Ricardo Sá Pinto windt er absoluut geen doekjes om en haalt stevig uit naar Standard

08:20
4
Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

Keert ook deze coryfee terug? "Misschien als Anderlecht opnieuw écht Anderlecht is"

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 20:45 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 22/11 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Stefaan_82 Stefaan_82 over Van kwaad naar erger? Antwerp kondigt heel pijnlijk nieuws aan Artevelde Artevelde over Frank Vandenbroucke (Vooruit) héél streng: "Het is een industrie met crimineel businessmodel" filip.dhose filip.dhose over Supporters van grote clubs schreeuwen om politieke inmenging: "Pro League doet niet genoeg" malinezer malinezer over Nog geen minuut gemist: KV Mechelen slikt heel grote domper met langdurige blessure Borak Borak over Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes J K J K over Antwerp-verdediging wil wel héél creatieve oplossing na klacht rond Standard-Antwerp FC BRUGES FC BRUGES over Fans Antwerp hebben er genoeg van en trekken niet naar Club Brugge -URKO -URKO over 33 jaar, 32 caps, maar nu dé man bij de Duivels: wat doe je met Vanaken op het WK? Boktor Boktor over Gewezen technisch directeur Lokeren is scherp voor CEO en krijgt meteen stevige repliek franchi franchi over Peter Vandenbempt schuift verrassende Rode Duivel naar voren: "Onvoorspelbaar" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved