Vlammend boek brengt Marc Overmars in nauwere schoentjes

In Nederland is op vrijdag een vlammend boek naar buiten gekomen. Daarin komt ook het schandaal rond Marc Overmars uitgebreid aan bod. En volgens het boek zou er meer aan de hand zijn geweest dan (tot nu toe) naar buiten is gekomen.

Ajax heeft geprobeerd om Marc Overmars terug te halen, maar kreeg een duidelijke 'nee' als antwoord. De technisch directeur van Antwerp wil zijn werk afmaken bij The Great Old.

Vurig boek naar buiten gebracht

Een paar jaar geleden werd hij nog door Ajax Amsterdam ontslagen na een aantal interne klachten over grensoverschrijdend gedrag. Volgens het boek 'Het Ajax-DNA' van Jop Van Kempen en Bas Soetenhorst was er meer aan de hand dan tot nu toe naar buiten is gebracht.

Het Nieuwsblad kon het boek inlezen dat een reconstructie is van de feiten van zo'n vier jaar geleden en haalt een aantal passages uit het boek naar boven.

Meerdere vrouwen, expliciete toon

Het zou daarbij gaan over meer dan het versturen van dickpics naar één persoon. Het boek toont volgens de krant dat het over meerdere vrouwen ging en dat zijn berichten neigden naar stalking en vaak bijzonder expliciet van toon waren.

Ook in de fysioruimte van Ajax zou er wag gebeurd zijn: "In aanwezigheid van een speelster betast Overmars volgens betrokkenen een andere speelster. ‘Hij deed het af als grap, maar zo werd het niet beleefd’, vertelt een toenmalig speelster", klinkt het nog.