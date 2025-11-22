De nakende terugkeer van Simon Mignolet? Club hoopvol, Hayen zet puntjes op de i

De nakende terugkeer van Simon Mignolet? Club hoopvol, Hayen zet puntjes op de i
Foto: © photonews

Club Brugge speelt op zaterdagavond tegen Sporting Charleroi. Een wedstrijd waarin ze echt wel veel te verliezen hebben, zoveel is duidelijk. En dus is er meer dan werk aan de winkel tegen de Carolo's.

“Wat we gedaan hebben tijdens de interlandbreak? Een bredere analyse gemaakt van de afgelopen weken en maanden. Want die nederlaag tegen paars-wit was wel aangekomen", aldus Nicky Hayen op zijn persconferentie volgens Het Nieuwsblad.

Nog veel werk voor Club Brugge

De spelers weten dus opnieuw wat van hen verwacht wordt bij Club Brugge. Dat gaf Nicky Hayen vooraf aan op zijn persconferentie. Hij gaf ook een update vanuit de ziekenboeg: Mignolet, Reis, Sabbe, Meijer en Audoor blijven out.

Over die eerste was er eerder deze week goed nieuws, want de doelman stond opnieuw op het trainingsveld. Dat kondigde blauw-zwart aan in een pompend filmpje, dat ook gedeeld werd op de sociale media van Club Brugge.

Goed nieuws over Mignolet?

"Simon heeft lichtjes getraind, en dat is uiteraard goed nieuws", aldus Nicky Hayen op zijn persconferentie volgen Het Laatste Nieuws dan weer.

Lees ook... 🎥 Straffe speech! Philippe Clement laat zich meteen gelden in de kleedkamer van Norwich City"Maar het is nog vroeg om nu al een datum voor zijn wederoptreden in het vooruitzicht te stellen." De terugkeer is dus nog niet meteen voor vandaag of morgen. Er was aanvankelijk ook een 12-tal weken onbeschikbaarheid voorspeld en daar zijn we nog (lang) niet.

Volg Club Brugge - Charleroi live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

