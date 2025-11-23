Het draait vierkant bij zijn club: al snel nieuwe transfer voor Belghali (ex-KV Mechelen)?

Rafik Belghali krijgt bij Hellas Verona volop speelminuten, maar sportief zit de club in vieze papieren. Met slechts zes punten na elf speeldagen dreigt degradatie, iets wat zijn ontwikkeling stevig kan afremmen.

KV Mechelen nam afgelopen zomer afscheid van een talent. Malinwa verkocht Rafik Belghali voor 2 miljoen euro aan het Italiaanse Hellas Verona, waar hij het goed doet.

Bij de club draait het volledig vierkant: Hellas Verona staat met amper 6 punten na 11 speeldagen op de laatste plaats in de Serie A. Belghali mag wel nagenoeg elke wedstrijd starten, en dan ook vaak 90 minuten volmaken.

Op een doelpunt of assist is het nog wachten voor de 23-jarige Algerijn, die in Leuven is geboren. Die de Rode Duivels al een lange tijd geleden links liet liggen. Hij dacht naar eigen zeggen altijd al aan Algerije, waar hij ondertussen vier caps verzamelde.

Vertrekt Rafik Belghali binnenkort al bij Hellas Verona?

Zoals het nu loopt, speelt Hellas Verona volgend seizoen in de Italiaanse tweede klasse, wat voor een 23-jarige speler een drama kan zijn. Het zou de ontwikkeling van Belghali serieus in de weg kunnen staan, en het is dus iets wat hij ongetwijfeld wil vermijden.

De kans dat hij na dit seizoen alweer nieuwe oorden opzoekt lijkt dan ook reëel. Volgens transferexpert Nicolo Schira volgen enkele Bundesliga-clubs hem goed op. Zal er een van hen ook een reddingsboei werpen?