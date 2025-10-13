Ex-speler Mechelen, Zulte Waregem, Lierse en Lommel bij debuut naar WK: "Rode Duivels al lang niet in hoofd"

Algerije won afgelopen weekend met 0-3 bij Somalië en is zo zeker van het WK 2026 in Canada, de VS en Mexico. Een speler die ook voor de Rode Duivels had kunnen uitkomen maakte zijn debuut en is zo ook meteen zeker van het WK met zijn land.

Algerije won van Somalië met 0-3 met onder meer twee doelpunten van Mohamed Amoura, die we nog kennen van bij Union SG. Maar er stonden nog wel wat namen tussen de lijnen die we nog kennen vanuit ons land.

Debuut levert meteen WK-kwalificatie op voor Algerije

Zo ook Rafik Belghali, die bij zijn debuut meteen in de basis stond en de volledige wedstrijd mocht spelen. Belghali werd deze zomer door KV Mechelen verkocht aan het Italiaanse Verona.

De rechtervleugelspeler werd geboren in Leuven en speelde doorheen zijn carrière ook voor Lommel en de jeugd van STVV, Zulte Waregem, PSV en Lierse.

Rode Duivels waren nooit een optie voor Belghali

Geboren en getogen in ons land dus, maar de Rode Duivels waren voor hem nooit een optie. Dat heeft hij nu ook zeer duidelijk en heel eerlijk toegegeven. “Eigenlijk zat dat al lang niet meer in zijn hoofd."

"Er is nooit contact geweest met de Belgische bond. Ik wist eerlijk gezegd ook niet dat België tegen Noord-Macedonië moest spelen vrijdag, maar dat was misschien omdat ik met mijn hoofd zo bij Algerije zat", aldus Belghali in Gazet van Antwerpen.