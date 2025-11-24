Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

Alexis Saelemaekers stond in de basis tijdens de overwinning van AC Milan in de Derby della Madonnina afgelopen zondag. De 26-jarige speler, opgesteld op de rechterflank, leverde opnieuw een zeer sterke prestatie.

Afgelopen zondag heeft AC Milan de Derby della Madonnina gewonnen door met het kleinste verschil te zegevieren tegen Inter (0-1), dankzij een doelpunt van Christian Pulisic vroeg in de tweede helft. De Nerazzurri kregen nog de kans om terug in de wedstrijd te komen, maar Mike Maignan stopte de strafschop van Hakan Çalhanoğlu twintig minuten voor tijd.

"Ik ben heel trots op het team. We hebben vandaag een ongelooflijke wedstrijd gespeeld en we zijn tot het einde een hechte familie gebleven, zelfs in moeilijke momenten. De overwinning is het beste wat ons kon overkomen. We zijn ook heel blij voor de supporters die vanavond aanwezig waren. We gaan zo verder in de komende wedstrijden", verklaarde Alexis Saelemaekers aan de microfoon van Milan TV na de wedstrijd.

Alexis Saelemaekers opnieuw alomtegenwoordig bij AC Milan

Als basisspeler voor de twaalfde keer in evenveel Serie A-wedstrijden, heeft de Rode Duivel sinds de eerste speeldag minder dan 45 speelminuten gemist en bevestigt hij zijn status als onbetwiste titularis op de rechterflank.

Met een prestatie van zeer hoge kwaliteit maakte de 26-jarige 11 balrecuperaties en creëerde hij bovendien twee gevaarlijke kansen, die echter niet werden afgewerkt. Opnieuw een volledige match op zijn positie als rechtervleugelspeler, een rol die hem duidelijk uitstekend ligt.

"De coach geeft me dit seizoen veel vertrouwen. Van mijn kant geef ik het maximum op het veld om het team te helpen, zowel in aanval als verdediging. Voorlopig verloopt alles heel goed en ben ik heel gelukkig, maar we moeten gefocust blijven voor de komende wedstrijden", voegde hij eraan toe.