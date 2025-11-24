Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Alexis Saelemaekers stond in de basis tijdens de overwinning van AC Milan in de Derby della Madonnina afgelopen zondag. De 26-jarige speler, opgesteld op de rechterflank, leverde opnieuw een zeer sterke prestatie.

Afgelopen zondag heeft AC Milan de Derby della Madonnina gewonnen door met het kleinste verschil te zegevieren tegen Inter (0-1), dankzij een doelpunt van Christian Pulisic vroeg in de tweede helft. De Nerazzurri kregen nog de kans om terug in de wedstrijd te komen, maar Mike Maignan stopte de strafschop van Hakan Çalhanoğlu twintig minuten voor tijd.

"Ik ben heel trots op het team. We hebben vandaag een ongelooflijke wedstrijd gespeeld en we zijn tot het einde een hechte familie gebleven, zelfs in moeilijke momenten. De overwinning is het beste wat ons kon overkomen. We zijn ook heel blij voor de supporters die vanavond aanwezig waren. We gaan zo verder in de komende wedstrijden", verklaarde Alexis Saelemaekers aan de microfoon van Milan TV na de wedstrijd.

Alexis Saelemaekers opnieuw alomtegenwoordig bij AC Milan

Als basisspeler voor de twaalfde keer in evenveel Serie A-wedstrijden, heeft de Rode Duivel sinds de eerste speeldag minder dan 45 speelminuten gemist en bevestigt hij zijn status als onbetwiste titularis op de rechterflank.

Met een prestatie van zeer hoge kwaliteit maakte de 26-jarige 11 balrecuperaties en creëerde hij bovendien twee gevaarlijke kansen, die echter niet werden afgewerkt. Opnieuw een volledige match op zijn positie als rechtervleugelspeler, een rol die hem duidelijk uitstekend ligt.

"De coach geeft me dit seizoen veel vertrouwen. Van mijn kant geef ik het maximum op het veld om het team te helpen, zowel in aanval als verdediging. Voorlopig verloopt alles heel goed en ben ik heel gelukkig, maar we moeten gefocust blijven voor de komende wedstrijden", voegde hij eraan toe.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AC Milan
Alexis Saelemaekers

Meer nieuws

📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

09:30
5
📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

10:00
🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

09:15
1
Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

07:00
1
Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

22:40
3
Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

23:36
2
Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

08:40
6
Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst" Reactie

Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst"

06:00
Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

09:00
1
Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

08:00
2
Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

21:40
4
'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

07:20
1
Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

07:40
Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

22:15
2
Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

23:40
Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!" Reactie

Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!"

21:30
"Af en toe een week naar Italië": Hasi legt uit waarom Biglia er geregeld niet is bij Anderlecht

"Af en toe een week naar Italië": Hasi legt uit waarom Biglia er geregeld niet is bij Anderlecht

19:30
Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

06:30
Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

23:00
3
Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held

Anderlecht gaat in absolute slotfase met drie punten lopen op La Louvière dankzij onwaarschijnlijke held

20:25
🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses Reactie

🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses

21:50
3
Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

22:00
De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

21:13
"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

21:20
2
Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

21:00
Anderlecht gaat twee spelers - waaronder basisspeler - aantal weken moeten missen

Anderlecht gaat twee spelers - waaronder basisspeler - aantal weken moeten missen

18:13
De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils

De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils

19:48
36
Voormalige Anderlecht-speler met dubbele nationaliteit wil voor Congo spelen

Voormalige Anderlecht-speler met dubbele nationaliteit wil voor Congo spelen

20:00
Eindelijk! Na 15 speeldagen pakt Milkon met Dender eerste zege na duidelijk game plan: "Bosuil op stang jagen" Reactie

Eindelijk! Na 15 speeldagen pakt Milkon met Dender eerste zege na duidelijk game plan: "Bosuil op stang jagen"

19:40
1
Voelt hij de bui zelf al hangen? Wils wilt "kop niet in het zand steken" Reactie

Voelt hij de bui zelf al hangen? Wils wilt "kop niet in het zand steken"

19:27
1
Franky Van Der Elst houdt zich niet in over de kritiek op bondscoach Rudi Garcia

Franky Van Der Elst houdt zich niet in over de kritiek op bondscoach Rudi Garcia

20:30
Somers duidelijk na nederlaag tegen hekkensluiter Dender: "Laten coach in de steek" Reactie

Somers duidelijk na nederlaag tegen hekkensluiter Dender: "Laten coach in de steek"

19:13
4
Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?

Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld?

18:30
13
Anthony Vanden Borre komt terug op wat zijn carrière tekende: "Iedereen denkt dat, maar het klopt niet"

Anthony Vanden Borre komt terug op wat zijn carrière tekende: "Iedereen denkt dat, maar het klopt niet"

16:30
Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp

Blamage op de Bosuil! Dender viert eerste zege van het seizoen op het veld van Antwerp

17:59
📷 Ploeg opnieuw in de maak na faillissement tweedeklasser: "Mensen bereid om te investeren"

📷 Ploeg opnieuw in de maak na faillissement tweedeklasser: "Mensen bereid om te investeren"

19:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over De opdoffer te veel: Antwerp neemt afscheid van trainer Stef Wils Nelvafrel Nelvafrel over 📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico? Jacques1963. Jacques1963. over Renard doet boekje open Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht Nelvafrel Nelvafrel over Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding" Kompany_GOAT Kompany_GOAT over Na uithaal van Westerlo-coach Charaï: arbitrage is héél duidelijk over discutabele fase Don Doumbia Don Doumbia over Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld? Don Doumbia Don Doumbia over Antwerp - FCV Dender EH: 1-2 Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV H.J. H.J. over Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx Strider Strider over Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved