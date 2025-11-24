Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De UEFA heeft haar scheidsrechters gekozen voor de voorlaatste speeldag van de competitiefase in de Champions League. Twee Belgische clubs staan daarbij onder leiding van ervaren arbiters: José Maria Sánchez voor Galatasaray-Union en Tobias Stieler voor Sporting CP-Club Brugge.

De 42-jarige Spanjaard Sánchez, sinds 2017 internationaal actief, heeft al de nodige ervaring met Belgische ploegen. Zo floot hij in 2020 het 1-1-gelijkspel tussen AA Gent en AS Roma in de Europa League en was hij in 2021 aan zet tijdens de 0-3-zege van Anderlecht bij Laçi in de Conference League-voorrondes.

Ook Union kreeg al vaker met Sánchez te maken. In maart 2023 leidde hij de Brusselaars tijdens hun indrukwekkende 3-0-zege tegen Union Berlin in de Europa League. Begin dit jaar was hij nog de man van dienst toen Club Brugge in Manchester met 3-1 verloor op de slotspeeldag van de Champions League-groepsfase.

De man van de handsbal van Mings

Woensdag staat Club Brugge dan weer onder toezicht van de Duitser Tobias Stieler. De 44-jarige arbiter is sinds 2014 FIFA-scheidsrechter en geen onbekende in België. Vorig seizoen floot hij nog in Jan Breydel, waar een unieke handsbal van Aston Villa-verdediger Mings leidde tot een strafschop en een 1-0-zege voor Club.

Stieler leidde in augustus vorig jaar ook de voorrondewedstrijd tussen Slavia Praag en Union (3-1) en heeft al meerdere Europese wedstrijden van Belgische teams op zijn naam staan. Zo was hij in 2019 de ref van dienst tijdens Club–Real Madrid (1-3), en hij floot eerder ook internationale duels van Genk en Standard.

Met deze ervaren refs hoopt de UEFA op een vlekkeloze verloop van twee duels die voor Union en Club Brugge van cruciaal belang blijven in hun strijd om Europese overwintering.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Galatasaray

Meer nieuws

Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

Paul Gheysens - zelf onder vuur - heeft het gehad: onrealistische verwachtingen?

13:30
Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

Dender deed de kop van Stef Wils rollen en heeft nog ... 21(!) wedstrijden om het goed te maken

13:15
'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

'Fight mode': Wouter Vrancken legt uit wat hem zo blij maakt na zege STVV bij OH Leuven

12:30
Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

Jan Vertonghen lonkt naar comeback in het voetbal: "Pas dan zal ik een keuze maken"

12:40
Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Opinie

Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg

12:10
2
Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

Peter Vandenbempt over JPL-coach: "Soms durft hij er wel eens uit te zien als een hyperkinetische brulboei"

12:20
1
Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

Hij kreeg niet meteen een topmatch te zien: potentiële investeerder dook plots op bij Standard

12:00
Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

Loopt de beste speler van de Jupiler Pro League rond bij... La Louvière?

11:40
4
Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers Reactie

Gebuisd halfweg de competitie: dit hebben de sterkhouders van KRC Genk te zeggen over hun slechte cijfers

11:15
Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?"

11:20
1
AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

AS Monaco in vrije val: dit heeft Sébastien Pocognoli te zeggen na nieuwe zware dreun

11:00
2
📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

📷 Dries Mertens duikt plots op bij onverwachte voetbalclub en maakt fans enthousiast

10:00
Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure

10:30
1
🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

🎥 Felice Mazzu geeft stevig werkpunt aan voor OH Leuven na nederlaag tegen STVV

09:15
1
📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico?

09:30
12
Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor

08:40
20
Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding"

09:00
4
Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

Was Stef Wils de enige schuldige? Marc Degryse ziet nog een ander probleem bij Antwerp

08:00
5
Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

Alexis Saelemaekers blinkt opnieuw uit bij AC Milan in derby tegen Inter: dit heeft hij te zeggen na knalprestatie

08:20
'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen'

07:20
17
Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

Besnik Hasi spreekt klare taal over moeilijke werking met Thorgan Hazard

07:00
3
Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

Real Madrid kan met aanvoerder Thibaut Courtois opnieuw niet winnen: Barcelona nadert tot op één punt

07:40
Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

Anderlecht denkt aan nieuwe doelman van JPL-club

23:36
4
Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst" Reactie

Ilay Camara onthult hoe moeilijk 'broertje' het had bij Anderlecht: "Hij heeft zelfs gedanst"

06:00
Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

Felice Mazzu en Wouter Vrancken zijn het ... volmondig eens over cruciale fase in OH Leuven - STVV

23:40
Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

Pocognoli legt uit waarom Standard voor hem totaal geen optie was afgelopen zomer

22:00
Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

Johan Boskamp begrijpt kritiek op Garcia niet en heeft duidelijk boodschap voor Belgen

06:30
"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

"Dankzij hem doen de spitsen van Club het goed": mooie woorden van ex-pion van blauwzwart

21:20
2
Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

Ondanks alle miserie: er is toch nog heel wat hoop voor de Antwerpfans

23:00
5
Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk"

22:15
6
Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

Renard doet boekje open over Hatenboer en zijn eigen toekomst en heeft boodschap voor de fans van Anderlecht

22:40
4
🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses Reactie

🎥 "Ongezien": Vanderbiest en KV Mechelen halen hun gram ten opzichte van prognoses

21:50
6
Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!" Reactie

Hasi verrast na de match: "Chapeau voor mijn ploeg!"

21:30
Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

Olivier Renard kan helemaal niet leven met de kritiek van Frank Boeckx

21:40
6
De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

De STVV-trein dendert verder: Mazzu is ongeslagen status bij OH Leuven kwijt

21:13
Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

Hendrik Van Crombrugge werpt een duidelijk eerste licht op zijn toekomst na profcarrière

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Serge Gumienny wil dat er drastisch ingegrepen wordt en stelt nieuwe buitenspelregel voor VerbovenRudy VerbovenRudy over 'Antwerp denkt aan deze Nederlander om Stef Wils op te volgen' CringeMedia CringeMedia over Antwerp bereikt het dieptepunt: zijn de dagen van Stef Wils geteld? Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Marc Degryse merkt enorm probleem op bij Racing Genk: "Dat is toch ongelooflijk?" Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Beerschot houdt de adem in: verdediger per draagberrie van het veld met wat lijkt op zware knieblessure Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Beerschot-coach Messoudi niet blij met ref: "Bij andere ploegen zijn de penalty's precies in de aanbieding" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over 📷 Nieuwe hype of gevaarlijke trend? Loopt Nathan De Cat niet te veel risico? André Coenen André Coenen over 'Belgische voetbalbond hakt na klacht van Great Old eindelijk knoop door over Standard - Antwerp' Andreas2962 Andreas2962 over Anderlecht-fans halen uit en delen opmerkelijke beelden: "Gelijkaardige acties blijven mogelijk" 1872 1872 over Begrijpelijk verontwaardigd over de VAR, maar de afwerking doet weinig goeds vermoeden voor deze JPL-ploeg Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved