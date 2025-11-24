Club Brugge en Union krijgen oude bekenden als scheidsrechter in de Champions League

De UEFA heeft haar scheidsrechters gekozen voor de voorlaatste speeldag van de competitiefase in de Champions League. Twee Belgische clubs staan daarbij onder leiding van ervaren arbiters: José Maria Sánchez voor Galatasaray-Union en Tobias Stieler voor Sporting CP-Club Brugge.

De 42-jarige Spanjaard Sánchez, sinds 2017 internationaal actief, heeft al de nodige ervaring met Belgische ploegen. Zo floot hij in 2020 het 1-1-gelijkspel tussen AA Gent en AS Roma in de Europa League en was hij in 2021 aan zet tijdens de 0-3-zege van Anderlecht bij Laçi in de Conference League-voorrondes.

Ook Union kreeg al vaker met Sánchez te maken. In maart 2023 leidde hij de Brusselaars tijdens hun indrukwekkende 3-0-zege tegen Union Berlin in de Europa League. Begin dit jaar was hij nog de man van dienst toen Club Brugge in Manchester met 3-1 verloor op de slotspeeldag van de Champions League-groepsfase.

De man van de handsbal van Mings

Woensdag staat Club Brugge dan weer onder toezicht van de Duitser Tobias Stieler. De 44-jarige arbiter is sinds 2014 FIFA-scheidsrechter en geen onbekende in België. Vorig seizoen floot hij nog in Jan Breydel, waar een unieke handsbal van Aston Villa-verdediger Mings leidde tot een strafschop en een 1-0-zege voor Club.

Stieler leidde in augustus vorig jaar ook de voorrondewedstrijd tussen Slavia Praag en Union (3-1) en heeft al meerdere Europese wedstrijden van Belgische teams op zijn naam staan. Zo was hij in 2019 de ref van dienst tijdens Club–Real Madrid (1-3), en hij floot eerder ook internationale duels van Genk en Standard.

Met deze ervaren refs hoopt de UEFA op een vlekkeloze verloop van twee duels die voor Union en Club Brugge van cruciaal belang blijven in hun strijd om Europese overwintering.

