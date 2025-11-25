Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk

Hoe moet het nu verder met het Belgisch voetbal? Telenet en Proximus reageren zeer duidelijk
Foto: © photonews

Het contract tussen de Pro League en DAZN is tot een einde gekomen. En dus is de vraag of we nog voetbal op televisie gaan zien dit weekend. Telenet en Proximus zijn ondertussen ook met een reactie gekomen.

Het contract tussen DAZN en de Pro League is volgens DAZN tot een einde gekomen. Daardoor komt de Pro League om 18 uur met een spoedoverleg samen.

Telenet en Proximus reageren op beslissing DAZN

DAZN stuurde een mail de wereld in richting zijn abonnees. Zij willen met de Pro League nog een manier vinden om de impact voor de fans zo klein mogelijk te houden. 

De aanleiding van alles is dat er geen overeenkomst werd gevonden met de telecomoperatoren. Die hebben ondertussen ook een reactie gegeven op de hele zaak. "Onze inzet voor Belgische voetbalfans blijft onveranderd: we willen voetbal toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen", klinkt het bij Telenet.

Telenet zegt dat volgende stappen bij DAZN en Pro League liggen

En ze gaan verder tegen Het Nieuwsblad: "Mocht de Pro League alternatieve oplossingen onderzoeken, dan zijn wij bereid om te overwegen de Jupiler Pro League aan ons aanbod toe te voegen onder faire en commercieel haalbare voorwaarden."

"Op dit moment liggen de volgende stappen bij DAZN en de Pro League. Wij blijven de situatie nauwgezet volgen en staan open voor constructieve gesprekken die de belangen van onze klanten en de voetbalgemeenschap dienen.” Proximus sprak over gesprekken die nog aan de gang waren, met een sterke deal die mogelijk was.

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

