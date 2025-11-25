'Na Standard, Anderlecht en Antwerp gaat ook KV Mechelen een uitmatch boycotten': metéén antwoord

De supporters nemen stilaan het heft in eigen handen. Ook als het gaat over verplaatsingen maken. Zo gaan nu ook de supporters van KV Mechelen een boycot organiseren, voor het duel in de Beker van België op bezoek bij Charleroi.

UPDATE: Er is meteen een antwoord gekomen op de zaak. De fans van Mechelen krijgen 600 tickets voor de match in Charleroi. “Het gezond supportersverstand heeft gezegevierd”, aldus Hans De Decker, co-voorzitter van de Federatie der Supporters en Supporters Liaison Officer van KV Mechelen, tegen Gazet van Antwerpen.

La Louvière ontving afgelopen weekend Sporting Anderlecht, maar dat is gebeurd zonder Brusselse supporters. Paars-wit was bovendien niet de eerste ploeg die een dergelijke beslissing nam.

Supporters met de ene boycot na de andere

Ook de fans van Standard hadden al hun kat gestuurd naar La Louvière. De supporters hebben ondertussen een voorstel gedaan om een minimumaantal supporters vast te leggen.

Antwerp trekt dit weekend niet naar Club Brugge met de supporters: "Zonder supporters geen voetbal: genoeg van de willekeur", gaven ze daar onder meer aan.

Reden? Parking voor de bussen

En nu zouden volgens Het Nieuwsblad ook de fans van KV Mechelen de wedstrijd richting Charleroi in de Beker van België willen boycotten. Zij zouden daar maar 400 tickets krijgen voor het nochtans heel grote uitvak.

Dat is niet naar de zin van de fans, die dus niet zouden afreizen. De reden? Volgens de ordediensten zouden er minder bussen mogen parkeren op weekdagen aan het stadion dan in het weekend. Komt er nog een oplossing uit de bus of zal het zonder fans zijn?