Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 25/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Forbs

Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs

Carlos Forbs is een van de sensaties van de seizoensstart bij Club Brugge en keert woensdag terug naar Portugal. Dévy Rigaux, Director of Football bij Club, liet in de Portugese pers weten dat er nu al interesse is voor de speler. (Lees meer)