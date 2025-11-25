Transfernieuws en Transfergeruchten 25/11: Forbs
Club Brugge bevestigt: er is al interesse in Carlos Forbs
Carlos Forbs is een van de sensaties van de seizoensstart bij Club Brugge en keert woensdag terug naar Portugal. Dévy Rigaux, Director of Football bij Club, liet in de Portugese pers weten dat er nu al interesse is voor de speler. (Lees meer)
