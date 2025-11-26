Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

OH Leuven verloor van STVV met 1-2, maar doelman Tobe Leysen maakte toch wel de nodige indruk op de analisten. Hij hield zijn team zeker in de eerste helft een aantal keer recht om zo de wedstrijd spannend te houden.

De match tussen OH Leuven en STVV was zeker in de eerste helft interessant. “Leysen heeft er een aantal mooi uitgehouden hoor”, opende Tuur Dierckx de lofzang voor de doelman van OH Leuven in 90 Minutes.

Moet Tobe Leysen van OH Leuven een kans krijgen bij een topclub?

Zeker in het begin deed hij het goed: “Dat is toch iemand waar de topclubs nu naar kijken in ons land?”, vroeg Sam Kerkhofs zich meteen af. “Dat is iemand waar ze komende zomer moeten naar kijken.”

“Als eerste keeper? Zeker. Als Antwerp terug een topclub wil worden … waarom zou Genk het niet proberen? Hij verdient wel die kans vind ik om bij een grote club als eerste doelman te spelen.”

De rust van Senne Lammens? “Licht gaat af en toe eens uit”

Dierckx hoopt dan weer dat Leysen dan vooral zeker moet kunnen zijn dat hij gaat spelen, terwijl Filip Joos in hem een soort Lammens ziet: “Hij straalt toch dat soort rust uit? Had Internazionale hem niet op de radar? Die bal van Saelemaekers zou hij niet in de voeten van Pulisic geduwd hebben.”

Wesley Sonck werkte verschillende jaren met hem samen en weet dat hij een heel goede keeper is. “Hij heeft veel kwaliteit, maar soms gaat het licht wel eens uit op een goede manier. Het is wel al minder geworden.”

