Beslissing over Arthur Vermeeren is eigenlijk al gevallen: dit wordt een koopje
Foto: © photonews

Arthur Vermeeren heeft er even op moeten wachten, maar zijn echte doorbraak bij Marseille is een feit. De Belgische middenvelder, die wordt gehuurd van RB Leipzig met een aankoopoptie van 20 miljoen euro, heeft de voorbije weken een niveau gehaald dat niemand binnen de club onopgemerkt liet.

Wat begon als een voorzichtig integratietraject onder Roberto De Zerbi, is ondertussen geëvolueerd naar een onmisbare pion in het hart van het team. Zijn optreden tegen Newcastle in de Champions League was daarbij een kantelpunt. 

Vermeeren blinkt uit in intelligentie

Vermeeren blonk zowel mét als zonder bal uit: hij dichtte gaten die anderen lieten vallen, recupereerde een indrukwekkend aantal ballen en zorgde bij iedere baltoets voor verticale dreiging. Franse analisten noemden hem “de meest intelligente speler op het veld”, en op sociale media ging het enthousiasme bij de Marseille-supporters door het dak.

Binnen de club werd de analyse snel gemaakt: dit is geen tijdelijke opstoot, maar een speler die structureel op Champions League-niveau kan presteren. De Zerbi wordt geloofd voor zijn geduldige aanpak, maar ook hij ziet nu dat Vermeeren klaar is voor een vaste rol. De trainer noemde hem deze week zelfs “een metronoom die het ritme van de ploeg bepaalt”, woorden die in Marseille wegen.

20 miljoen euro is een koopje

Niet onbelangrijk: de aankoopoptie van 20 miljoen euro geldt als een koopje voor iemand met zijn profiel. Zowel sportief directeur Medhi Benatia als voorzitter Pablo Longoria beseffen dat Vermeeren in waarde zal blijven stijgen. Daarom klinkt het intern dat het "geen kwestie van of, maar van wanneer" is dat de optie wordt gelicht. De club wil geen risico nemen dat Leipzig de speler op een later moment terug claimt.

Volgens meerdere Franse en Italiaanse media, waaronder Tutto Mercato Web, is Marseille zelfs al bezig met de financiële voorbereiding van de deal. De beslissing kan nog voor het einde van het seizoen vallen, simpelweg omdat iedereen overtuigd is dat Vermeeren een sleutelspeler wordt voor de komende jaren. Het sentiment bij de beleidsmakers is unaniem: "Dit talent laten lopen zou sportief onvergeeflijk zijn."

Supporters zetten druk op de ketel

Ook de supporters zetten mee drukken op de ketel. Vermeeren wordt nu al als een publiekslieveling gezien, door zijn combinatie van eenvoud, intelligentie en balvastheid. De vergelijking met vroegere OM-metronomen zoals Kamara duikt steeds vaker op, al brengt Vermeeren volgens velen nóg meer finesse in balcirculatie. Zijn impact is des te opmerkelijker gezien zijn jonge leeftijd: amper 20.

