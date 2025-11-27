Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie

De Pro League stapt naar het Brusselse arbitrageorgaan CEPANI om DAZN aan het lopende tv-contract van 84,2 miljoen euro per jaar te houden. Tegelijk wil ze verzekerd zijn dat er dit weekend gewoon Belgisch voetbal te zien is op DAZN.

Maar ondanks die stappen is het voorlopig hoogst onzeker of de zender effectief zal uitzenden. DAZN liet dinsdag weten dat het contract volgens hen beëindigd is, amper een half jaar na de start van de vijfjarige overeenkomst. De streamingdienst stelt dat het onmogelijk is een commercieel leefbare deal met telecomoperatoren als Telenet en Proximus te sluiten, en dat het contract in hun interpretatie daarom automatisch stopt.

Enkele weken voor uitspraak

De Pro League ziet dat volledig anders. CEO Lorin Parys ging in de media stevig van leer en noemde de stap van DAZN “een aanslag op het Belgische voetbal”. Alle profclubs eisen dat DAZN de gemaakte afspraken respecteert. In een formele brief vroeg de Pro League dinsdagnacht dat DAZN zijn financiële verplichtingen én de productie van de wedstrijden zou blijven uitvoeren.

Woensdag volgde een verzoek tot urgentie-arbitrage bij CEPANI. De Pro League wil dat DAZN verplicht wordt het contract na te leven tot er een definitieve uitspraak komt. Hoewel urgentieprocedures snel verlopen, duren ze doorgaans toch enkele weken. Dat is problematisch, want het is onwaarschijnlijk dat CEPANI vóór de nieuwe speeldag al voorlopige maatregelen oplegt.

Terugbetalingen vermijden? DAZN zendt waarschijnlijk uit

Daardoor blijft het voor het komende weekend gissen: de Pro League verwacht dat DAZN blijft uitzenden, maar de zender zelf vindt dat er geen contract meer bestaat. Toch blijft de verwachting dat DAZN uiteindelijk wel zal uitzenden, al was het maar om massale terugbetalingen aan jaarabonnees te vermijden, een financiële aderlating die het bedrijf liever voorkomt.

