Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
Dit weekend voetbal op tv? Dit is momenteel de situatie
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Pro League stapt naar het Brusselse arbitrageorgaan CEPANI om DAZN aan het lopende tv-contract van 84,2 miljoen euro per jaar te houden. Tegelijk wil ze verzekerd zijn dat er dit weekend gewoon Belgisch voetbal te zien is op DAZN.

Maar ondanks die stappen is het voorlopig hoogst onzeker of de zender effectief zal uitzenden. DAZN liet dinsdag weten dat het contract volgens hen beëindigd is, amper een half jaar na de start van de vijfjarige overeenkomst. De streamingdienst stelt dat het onmogelijk is een commercieel leefbare deal met telecomoperatoren als Telenet en Proximus te sluiten, en dat het contract in hun interpretatie daarom automatisch stopt.

Enkele weken voor uitspraak

De Pro League ziet dat volledig anders. CEO Lorin Parys ging in de media stevig van leer en noemde de stap van DAZN “een aanslag op het Belgische voetbal”. Alle profclubs eisen dat DAZN de gemaakte afspraken respecteert. In een formele brief vroeg de Pro League dinsdagnacht dat DAZN zijn financiële verplichtingen én de productie van de wedstrijden zou blijven uitvoeren.

Woensdag volgde een verzoek tot urgentie-arbitrage bij CEPANI. De Pro League wil dat DAZN verplicht wordt het contract na te leven tot er een definitieve uitspraak komt. Hoewel urgentieprocedures snel verlopen, duren ze doorgaans toch enkele weken. Dat is problematisch, want het is onwaarschijnlijk dat CEPANI vóór de nieuwe speeldag al voorlopige maatregelen oplegt.

Terugbetalingen vermijden? DAZN zendt waarschijnlijk uit

Daardoor blijft het voor het komende weekend gissen: de Pro League verwacht dat DAZN blijft uitzenden, maar de zender zelf vindt dat er geen contract meer bestaat. Toch blijft de verwachting dat DAZN uiteindelijk wel zal uitzenden, al was het maar om massale terugbetalingen aan jaarabonnees te vermijden, een financiële aderlating die het bedrijf liever voorkomt.

Lees ook... Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-spelerIntussen groeit de bezorgdheid breder dan het voetbal. Minister van Media Cieltje Van Achter noemt de situatie onaanvaardbaar, omdat het ontbreken van beelden ook nieuwsredacties en radioverslaggeving in de problemen brengt. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

Minister eist NU (vandaag) duidelijkheid over Belgische voetbaluitzendingen van dit weekend

09:30
Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

Anderlecht heeft een plan met Nathan De Cat: dit is het ideale scenario

10:00
Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler

Union kwam uiteindelijk uit bij Schoofs, maar wou eerst... Anderlecht-speler

08:00
Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand"

08:40
8
Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

Neefje van Antwerp-icoon en verleden bij Anderlecht: jongeling wil doorbreken bij Genk

17:30
Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen

08:20
4
"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

"Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen

07:40
4
Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

Extra domper voor Club Brugge? Nordin Jackers weggevoerd op brancard!

23:10
VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

VAR ontneemt Club Brugge de hoop: blauw-zwart ondergaat wet van de sterkste in Lissabon

22:55
Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

Analisten zijn duidelijk: "Deze doelman verdient een kans bij Belgische topclub: Genk, Antwerp, ..."

23:30
Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

Na de overwinning tegen Club Brugge én voor komst van Union SG: Hasi spreekt over ambities van Anderlecht

07:00
"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

"Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge"

20:40
9
Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf

09:00
2
Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken'

22:30
8
Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

Dit waren de woorden van Lionel Messi himself tegen Kevin Mac Allister vlak voor zijn invalbeurt

06:30
Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

Hans Vanaken oogst lof: "Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, hij zit op hun niveau"

17:40
Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

Hasi reageert op fluitconcerten van Anderlecht-fans: "Dan is het oké als ik moet ophoepelen"

21:40
Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

Hopelijk geen voorbode: pijnlijke eerste nederlaag voor Club Brugge

16:20
Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

Ook zij zullen genieten: Club Brugge doet leuke geste voor zijn werknemers

16:00
KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

KRC Genk in een mindere periode? Van Crombrugge heeft er een duidelijke mening over

15:30
3
Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

Club Brugge-middenvelder Stankovic wil op een dag bij deze club spelen: "Een droom die ik najaag"

15:00
Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

Rondje op het Kampioenenbal: Verrassing van formaat, doelpunten bij de vleet en... Kompany weet opnieuw wat verliezen is

23:00
2
Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

Als dat geen opportuniteit is! Vazquez out en... vervangen door voormalige publiekslieveling van Anderlecht?

20:00
7
Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp?

18:40
3
Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

Na DAZN stopt ook deze partner van de Pro League er na meer dan vijftig jaar traditie mee

22:00
1
Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

Ferme domper voor Stijn Stijnen: einde seizoen voor middenvelder met impact

19:10
De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

De bom is ontploft: 'Vinicius Junior stapt naar Florentino Perez en vraagt om vertrek bij Real Madrid'

21:20
3
Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

Enorme opsteker voor KRC Genk: belangrijke terugkeer voor Europese wedstrijd

13:00
Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

Union-aanvaller Raul Florucz doet straffe uitspraak na Chamions League-stunt

19:00
Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN'

21:00
3
Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

Pro League gaat vol in de aanval tegen DAZN en dient urgentieverzoek in bij Brussels tribunaal

19:40
1
OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

OFFICIEEL: PSV pakt uit en haalt absolute clublegende terug naar Eindhoven

20:20
"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

"Mijn hartslag steeg naar 200": Union-voorzitter Muzio zat op het puntje van zijn stoel

17:20
'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen'

14:20
29
Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

Eindelijk oplossing voor Nederlander: 'Zirkzee heeft akkoord met Europese topclub, bal ligt in United-kamp'

19:20
3
Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

Hein Vanhaezebrouck ziet pijnpunt bij Club Brugge: "Het zal bijna allemaal van hem moeten komen"

26/11
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 28/11 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 29/11 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

filip.dhose filip.dhose over Ex-Standard-speler beticht van racistisch gedrag: hij komt er nog goed vanaf Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over "Het zag er niet goed uit" - 'Dader' botsing Jackers laat zich ook horen Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Als zelfs Vanaken mee ten onder gaat: dit heeft de kapitein te zeggen FCB vo altijd FCB vo altijd over "Na de overwinning van Union bij Galatasaray hoorde ik zelfs gevloek bij Club Brugge" Frosties Frosties over Nicky Hayen krijgt veel kritiek voor tactisch plan: "Boven hun stand" Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 'Antwerp kiest nieuwe T1: deze coach moet Stef Wils opvolgen' FCB vo altijd FCB vo altijd over Betaalt hij het gelag? 'Belgische profclubs zien Lorin Parys als verantwoordelijke voor chaos met DAZN' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Engelse pers is snoeihard voor Senne Lammens en velt duidelijk oordeel De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Wie is Joseph Oosting, de man die Wils moet opvolgen bij Antwerp? De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Redden wat er te redden valt: 'Met dit budget krijgt Overmars de kans om zomermercato recht te trekken' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved