Iets om naar uit te kijken bij Anderlecht: "Hoop tegen einde van seizoen eerste minuten met de A-ploeg te maken"

Enzo Sternal, het 18-jarige Franse talent van Anderlecht, keerde na een zware kruisbandblessure terug op het veld. Hij wil nu bewijzen waarom de club hem tijdens zijn revalidatie een contractverlenging tot 2029 gaf.

Terugkeer na blessure

Enzo Sternal maakte onlangs zijn rentree met enkele minuten tegen Seraing. Daarmee kwam een einde aan ruim acht maanden afwezigheid. Tijdens een training liep hij de blessure op. “Ik kapte naar links en ik hoorde iets kraken in mijn knie”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. Het bleek een gescheurde kruisband, een blessure die hem lange tijd buitenspel zette.

Bij de Futures had hij voordien zes wedstrijden gespeeld en twee keer gescoord. Zijn ontwikkeling werd bruusk onderbroken, maar de club bleef vertrouwen tonen. Omdat de blessure zonder contact ontstond, vreest hij duels niet.

Naast de steun van ploegmaats kon hij rekenen op familie en een mental coach. “Mijn papa was mee naar België gekomen, maar ook op mijn mama of mijn kleine broer en zus kan ik rekenen. Het is belangrijk om die steun te hebben, zeker om de voetjes op de grond te houden.”

Contractverlenging tot 2029

Sternal gold bij zijn komst als een hype. Marseille-supporters betreurden zijn vertrek, terwijl hij bij de jeugdploegen sterke cijfers liet noteren. Op vijftienjarige leeftijd werd hij door Marseille weggehaald bij Nancy voor een aanzienlijke som.

Anderlecht betaalde later ongeveer een half miljoen euro, met nog eens een half miljoen aan bonussen. Marseille bedong een doorverkooppercentage dat kan oplopen tot 50 procent.

Ondanks zijn blessure verlengde Anderlecht deze zomer zijn contract. “Ergens verwachtte ik de verlenging wel omdat ze zeiden dat ik indruk maakte. Maar het toont ook aan hoe hard ze in mij geloven.”

Sternal wil eerst ritme opdoen bij de Futures. “Ik hoop tegen het einde van dit seizoen mijn eerste minuten met de A-ploeg te maken, maar als het niet dit seizoen is, dan maar volgend seizoen”, besluit hij. “Ik ben nog steeds dezelfde Enzo, maar door wat er de afgelopen maanden gebeurde, is de kleine jongen een man geworden.”