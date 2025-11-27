Zwart beeld of niet? Duidelijkheid of DAZN dit weekend zal uitzenden of niet

De onzekerheid rond de uitzendingen van de Belgische Pro League is voorlopig van de baan. DAZN bevestigde dat de wedstrijden dit weekend toch te zien zullen zijn, ondanks het geschil over het lopende contract.

Onzekerheid over het contract

Begin deze week meldde DAZN dat het bestaande rechtencontract beëindigd was. De reden lag in het uitblijven van een werkbaar akkoord met telecomoperatoren voor de doorverkoop van de rechten. Dit zorgde voor grote bezorgdheid bij clubs en supporters.

De Pro League besloot daarop een arbitrageprocedure op te starten om de situatie juridisch te laten beoordelen. In een persbericht maakte DAZN donderdag duidelijk dat de wedstrijden dit weekend wel zullen worden uitgezonden.

“Ondanks het einde van het contract zal DAZN de wedstrijden verder uitzenden”, klinkt het. Daarmee komt er duidelijkheid voor fans en clubs die vreesden voor een zwart scherm. “DAZN handelt hierbij zonder dat dit op enigerlei wijze afbreuk doet aan de juridische positie van een van beide partijen.”

Financiële omvang

Het huidige contract vertegenwoordigt een waarde van 84 miljoen euro per seizoen. Dat bedrag onderstreept het belang van de televisierechten voor de Belgische profclubs. Voor hen vormen de inkomsten uit mediarechten een aanzienlijk deel van het budget.

DAZN liet weten dat het bereid is om een nieuw akkoord te bespreken, maar dan onder gewijzigde voorwaarden. De clubs volgen de situatie nauwgezet. Zij willen zekerheid over de continuïteit van de uitzendingen, zowel voor hun supporters als voor sponsors. Het opstarten van een arbitrageprocedure moet duidelijkheid brengen over de geldigheid van het contract en de verplichtingen van de partijen.