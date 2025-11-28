'Club Brugge ruikt jackpot: Premier League lonkt voor sterkhouder'

Joel Ordoñez, voor wie er afgelopen zomer veel interesse was, is nog steeds erg in trek. Liverpool, dat in grote moeilijkheden verkeert, overweegt hem deze winter aan te halen om de verdedigende problemen aan te pakken.

Joel Ordoñez is een onbetwistbare pion in de verdediging van Club Brugge. In twee jaar tijd is de 21-jarige Ecuadoriaanse verdediger uitgegroeid van een belofte tot een populaire speler op de transfermarkt.

Afgelopen zomer waagde Olympique Marseille een poging om de verdediger binnen te halen. Die deal ging niet door toen bleek dat Ordoñez 35 miljoen euro moest kosten. Dat was te duur voor de Zuid-Franse topclub, waardoor de speler in Brugge bleef.

Liverpool bevindt zich in een noodtoestand

Deze winter zou zich wel eens een nieuwe gegadigde kunnen aandienen. Deze keer zou het volgens journalist Euan Booth Robertson Liverpool zijn die Ordoñez op de voet volgt. De Reds verkeren dit seizoen in een stevige crisis en zijn dringend op zoek naar een verdediger die voor stabiliteit kan zorgen.

De stoel van Arne Slot is al heel wankel en zou nog wankeler kunnen worden als de resultaten blijven tegenvallen. Volgens Transfermarkt zou de sterkhouder van Club Brugge 35 miljoen euro moeten kosten, een prijs die Liverpool gezien zijn situatie zeker kan betalen.

Newcastle zou ook geïnformeerd hebben, maar Liverpool heeft meer haast. Als Club Brugge deze prijs handhaaft en Liverpool aandringt, dan zou Blauw-Zwart wel eens een heel mooi bedrag kunnen vangen.