Filip Joos lyrisch over jonge Belg: "Gaat bij de absolute Europese top raken én mee naar WK"

Foto: © Photonews

RSC Anderlecht won met het kleinste verschil bij La Louvière. Wie volgens Filip Joos opnieuw indruk maakte was Nathan De Cat. En daarbij schuwde hij de absolute topuitspraken absoluut niet.

De 0-1 van RSC Anderlecht op bezoek bij La Louvière kwam er maar in het absolute einde van de wedstrijd. Een nuttige driepunter waar ze bij paars-wit enorm blij mee waren, want met 9 op 9 hebben ze de wind in de zeilen.

Filip Joos diep onder de indruk van Nathan De Cat bij Anderlecht

Wie opnieuw indruk maakte was Nathan De Cat. “Ik vond het nochtans niet zijn beste wedstrijd”, was Anderlechtsupporter Sam Kerkhofs nog voorzichtig in zijn analyse bij 90 Minutes.

Maar Filip Joos blies wel de loftrompet: “Ik vond hem wél opnieuw goed hoor. Hij had drie of vier fases waar hij zo goed was. Zijn eerste balcontact was al goed, hij gaf ook een bal achter zijn steunbeen met links, …”

Filip Joos wil Nathan De Cat meenemen naar het WK

“Dat hij zo’n ballen met zijn ‘mindere’ voet kan spelen … Ik vond hem echt heel goed. Vanaf Saliba eraf ging en hij wat lager ging spelen, ging hij verdelen op een ongeziene manier. Die gaat bij de top geraken.”

“Ik zeg het u nu: hij gaat bij de top van Europa spelen. Niet bij Everton of zo, de echte top. En hij wordt Rode Duivel. Je ziet hem spelen en je vraagt je af waarom hij op zijn zestiende al niet meedeed. Er zal een reden voor zijn, maar Scifo was zestien hé … Ik zou hem durven meenemen naar het WK 2026.”

