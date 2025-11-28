Jonas De Roeck beseft dat hij heel grote uitdaging aannam: dit is het probleem bij Club NXT

Het was een week om snel te vergeten voor Club NXT. Zaterdag verloor de U23 van blauw-zwart op Lokeren, en woensdag volgde in Lissabon de eerste nederlaag in de Youth League tegen Sporting. Trainer Jonas De Roeck hoopt dat zondag in Seraing het kantelpunt kan zijn.

Ondanks de nederlaag blijft het rapport in de Youth League sterk: 12 op 15. De eerste helft tegen Sporting was nog dominant qua balbezit, maar fouten na de rust maakten het verschil. “Individuele missertjes worden genadeloos afgestraft", stelt De Roeck.

De coach legt de nadruk op efficiëntie. “In Lokeren pakten we een voorsprong, maar we hadden die halfweg moeten verdubbelen. Het draait telkens rond een gebrek aan efficiëntie in beide zestienmeters. Het is belangrijk om rustig te blijven en de taken uit te voeren.”

Mentale kracht ontbreekt nog bij Club NXT

Mentale kracht ontbreekt nog volgens De Roeck. “Bij tegenslag hangen de kopjes nog te snel. In Lokeren stond het 1-1, maar we verloren plots onszelf. Negentig minuten focus is cruciaal, anders wordt dat cash betaald.”

Tegenslagen horen bij het profbestaan, vindt De Roeck. “Al die tegenslagen komen mentaal hard aan. Dat is menselijk, maar het maakt deel uit van de leerervaring. Iedereen maakt fouten, maar belangrijk is hoe je erop reageert.”

De Roeck benadrukt dat de knop snel om moet. “Een tegenslag verwerken mag geen zes minuten duren. De ploeg moet meteen schakelen en blijven geloven in wat we doen. Daar ligt de sleutel om dit seizoen succesvol af te sluiten.”