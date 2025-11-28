Wat met de top-24 voor Club (en Union)? Vanaken & co laten er geen twijfel over bestaan - en er is één grote opsteker

Club Brugge heeft 4 op 15 na vijf wedstrijden in de League Phase van de Champions League. Union SG doet zelfs nog beter met 6 op 15. Rest de vraag: wie zal na acht speeldagen in de top-8 staan?

Na vijf speeldagen staat Union op plaats 25 in de stand en Club Brugge op plaats 26. Beide teams staan dus net niet in de top-24, maar hebben nog drie speeldagen om daar te geraken uiteraard.

Club Brugge speelt nog tegen Arsenal (1e, 15/15) en Marseille (21e, 6/15) in eigen huis én op bezoek bij Kairat Almaty (35e, 1/15). Met overwinningen tegen die laatste twee teams zou kwalificatie een feit moeten kunnen zijn.

Gelijke spelen als dé troef voor Club Brugge (en Union SG)?

Sommigen denken dat 9 punten voldoende zal zijn voor plaatsing, anderen houden het op 10. Vorig jaar waren het er 11. En dus is er nog geen duidelijkheid, al zeggen het aantal gelijke spelen altijd al wel iets qua indicatie.

Vorig seizoen waren er bovendien amper 18 gelijke spelen van de 144 wedstrijden, of amper 12,5 procent van de matchen. Dit seizoen zitten we al aan 18 gelijke spelen na 90 wedstrijden, of toch 20 procent van de wedstrijden.

Club Brugge heeft nog punten nodig in League Phase Champions League

"We weten dat we met vier punten niet zullen doorgaan, dus we moeten zelf punten blijven rapen om de top-24 komen te staan", had Nicky Hayen voor de nederlaag tegen Sporting Lissabon al aangegeven tegen VTM.

"Of er nu meer druk komt op de match tegen Arsenal? Ons doel is elk jaar om de top-24 te bereiken, maar we zullen daar niet elk jaar eindigen", aldus Hans Vanaken achteraf. De concurrentie is dan ook moordend.