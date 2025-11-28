Zet Anderlecht straks echt voet naast Club Brugge en Union? "We zijn korter aan het komen"

Anderlecht kijkt vol vertrouwen uit naar de burenstrijd tegen Union dit weekend in het Lotto Park. Na de knappe overwinning tegen Club Brugge zit de ploeg duidelijk in een positieve flow, en coach Besnik Hasi wil dat zijn spelers deze lijn doortrekken tegen de andere topploegen van de competitie.

De wedstrijd biedt bovendien een kans om te tonen dat de recente progressie van de Brusselse club geen toevalstreffer is. "Als je wilt die twee challengen dan moet je je voet ernaast kunnen zetten", zegt Hasi over het belang van de ontmoeting.

Toch relativeert Hasi meteen de impact van een eventuele zege. “Dit seizoen zijn we gezien de statistieken en data korter aan het komen. Qua ervaring en métier zijn we nog wat verwijderd van hen, maar we hebben wel talent. Als je kan winnen tegen die ploegen zet je wel stap voorwaarts, maar dat wil nog niet zeggen een grote stap.”

We zijn korter aan het komen, maar zijn er nog niet

Voor Hasi gaat het er vooral om dat zijn ploeg leert omgaan met de druk en intensiteit van de topwedstrijden. De coach ziet duidelijk vooruitgang in de manier waarop zijn spelers zich presenteren op het veld. “Als ploeg hebben we daar dit seizoen wel stappen in gezet. We zijn de laatste maand beter geworden in het strijden, intensiteit...”

Daarnaast wijst Hasi ook op de ontwikkeling van enkele individuele spelers. “Maar je mag niet vergeten dat we Camara niet hadden, dat Cvetkovic stappen zet, dat Bertaccini terug is..."

Lees ook... Opvolging Vandenhaute: Anderlecht mengt zich in debatten met Union SG en Club BruggeHasi benadrukt dat het vooral belangrijk is om de geleerde lessen van de laatste maand in praktijk te brengen en te bewijzen dat de positieve flow geen toeval is, maar het resultaat van gerichte vooruitgang en een duidelijke speelstrategie.

