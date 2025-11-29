Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

Zaterdag staat de Challenger Pro League-match tussen Lierse en RSCA Futures op het programma, een duel met een extra dimensie voor de broers Jonathan en Yannick Kindermans. Jonathan is technisch directeur bij Lierse, Yannick assistent-coach bij de Futures.

“Hopelijk kan ik met de feestdagen toch op mijn gemak aan tafel zitten", grapt Jonathan over de naderende confrontatie in Het Nieuwsblad.

Beide broers kijken uit naar de confrontatie. Jonathan: “Al sinds de kalender beschikbaar is, is die in het geel omcirkeld. Ik kijk echt uit naar die match.” Yannick kleurt het voor zichzelf in het paars: “Het is ook de eerste keer dat we tegenover elkaar zullen staan, dus dat zorgt wel voor een extra spanning.”

Naast het familiale aspect bespreken ze ook het sportieve. Yannick: “We zijn bijna als vijfde belofteploeg van de reeks, jonge spelers met veel progressiemarge. De resultaten zijn nog niet wat ze moeten zijn voor de Pallieters, maar ik denk dat ze in de tweede ronde verrassend uit de hoek zullen komen.”

Kwaliteiten zijn duidelijk

Ze appreciëren elkaars kwaliteiten ook. Jonathan: “Eigenlijk zou ik Yannick willen hebben. Hij heeft identiteit, principes en automatismen. Hij past zich altijd aan aan de groep en doet dat perfect. Maar zijn hart is te paars om weg te gaan.”

"Jonathan heeft de kwaliteiten om tussen de eerste ploeg en de U23 te bouwen. Hij heeft een goeie kijk op voetbal en het DNA van de club in zich."

Tot slot wordt ook de voorspelling van de wedstrijd gedeeld. Jonathan gokt resoluut. “3-1 voor Lierse.” Yannick tegen. “Oei… volgens mij 1-2 voor onze Futures. Lierse kan thuis altijd iets meer dan uit, in deze betekent dat dus dat ze één keer zullen scoren in plaats van niet.”