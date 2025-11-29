Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

Anderlecht zou interesse hebben in Emanuele Zanaboni, een jonge Italiaanse aanvaller uit de Serie C. Olivier Renard wil het reserveteam versterken en dus ook voor de RSCA Futures gaan shoppen in het buitenland.

De winter nadert en de gesprekken over de winterse transferperiode intensiveren geleidelijk aan. Anderlecht overweegt verschillende opties om het aanvallende gedeelte ... van het reserveteam te versterken.

Anderlecht toont interesse in Emanuele Zanaboni

Onder de profielen die de afgelopen weken gevolgd worden, trekt die van Emanuele Zanaboni de aandacht volgens Tuttomercatoweb. Deze 20-jarige Italiaan speelt bij Casarano in de derde divisie. Met zijn lengte van één meter negenentachtig en zijn rol als spits, maakt hij indruk met zijn fysieke aanwezigheid.

Zijn cijfers zijn bescheiden met twee doelpunten en één assist in veertien wedstrijden. Toch zouden meerdere clubs geïnteresseerd zijn. Zijn contract loopt tot juni 2026 en zijn marktwaarde wordt geschat op ongeveer 250.000 euro door Transfermarkt.

Het plan van Olivier Renard

Het idee van Anderlecht zou zijn om in te zetten op een speler in volle ontwikkeling die in staat is om te groeien in een stabiele en veeleisende omgeving.

De concurrentie zou de zaken kunnen bemoeilijken. FC Basel volgt de jonge aanvaller met belangstelling. De keuze van Zanaboni zou kunnen afhangen van het project dat hem het meest aanspreekt.