Transfernieuws en Transfergeruchten 29/11: Renard

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 29/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Renard

Opvallende wending? 'Olivier Renard wil shoppen in Italië'

Anderlecht zou interesse hebben in Emanuele Zanaboni, een jonge Italiaanse aanvaller uit de Serie C. Olivier Renard wil het reserveteam versterken en dus ook voor de RSCA Futures gaan shoppen in het buitenland. (Lees meer)