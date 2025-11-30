Transfernieuws en Transfergeruchten 30/11: De Cat

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/11 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Cat

'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari'

Aston Villa bereidt een bod voor op Nathan De Cat van Anderlecht. De Engelse club wil in januari al werk maken van een transfer, ondanks stevige concurrentie uit binnen- en buitenland. (Lees meer)