Iedereen lachte toen Club Brugge 37 miljoen kreeg, maar het lachen vergaat hen intussen

Igor Thiago is helemaal ontploft in de Premier League. De 24-jarige Braziliaanse spits, in de zomer van 2024 voor 37 miljoen euro weggeplukt bij Club Brugge, leidde Brentford tegen Burnley naar de zege met zijn tiende en elfde goal van het seizoen. Zelfs Erling Haaland voelt zijn hete adem.

Toen Brentford dat recordbedrag neerlegde, keken veel analisten daar met verbazing naar. Ja, Thiago had 29 doelpunten gemaakt in 55 matchen voor Club, maar toch bleef de scepsis groot. Een blessure die bijna zijn volledige eerste Engelse seizoen kostte, hielp ook niet.

Nu staat hij er wél. Met elf goals in dertien Premier League-wedstrijden is hij de snelste scorende Brentford-spits ooit in een seizoensbegin. Vijf van die doelpunten zijn penalty’s, maar die tellen even goed.

Dwingt Thiago Europees voetbal af?

Zaterdag bewees Thiago opnieuw zijn waarde. Tien minuten voor tijd verzilverde hij een strafschop, en kort daarna prikte hij een tweede keer na een snelle gelijkmaker van Burnley.

Brentford haalde uiteindelijk een overtuigende 3-1-zege binnen en nestelt zich voorlopig op de achtste plaats, dicht tegen de Europese plekken aan. De impact van Thiago is daarbij onmiskenbaar.

En zo lijkt die transfer van 37 miljoen euro, ooit opgetrokken wenkbrauwen waard, stilaan uit te draaien op een voltreffer.