Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman
Foto: © photonews

Royal Antwerp FC speurde de voorbije weken actief naar versterking, en volgens Voetbal International staat daarbij een opvallende naam op de lijst. De club zou namelijk werk maken van Etienne Vaessen, de Nederlands-Surinaamse doelman van FC Groningen.

Antwerp haalde eerder al Joseph Oosting als Nederlandse trainer binnen, en mogelijk komt er binnenkort dus ook een Nederlandse keeper bij. Vaessen, inmiddels dertig, maakte in de zomer van 2024 de overstap van RKC Waalwijk naar Groningen.

Daar groeide hij uit tot een van de beste doelmannen van de Eredivisie en werkte hij zich bovendien in de Surinaamse nationale ploeg. Zijn sterke prestaties blijven niet onopgemerkt, met Antwerp als een van de clubs die hem nu in beeld hebben.

Bij de Great Old is de positie onder de lat sowieso een punt van aandacht. Senne Lammens vertrok in de zomer naar Manchester United en Taishi Brandon Nozawa is momenteel de nummer één, maar Antwerp zoekt extra concurrentie en ervaring. Vaessen zou perfect in dat profiel passen.

Ook Feyenoord geïnteresseerd in Etienne Vaessen

Niet alleen Antwerp toont interesse. Ook Feyenoord volgt de situatie nauwlettend op, zo schrijft VI. De Rotterdammers kampen al langer met onzekerheid op de doelmanpositie door de blessuregevoeligheid van Justin Bijlow en de wisselvalligheid van Timon Wellenreuther, ex-Anderlecht.

Concreet is Feyenoord nog niet voor Vaessen, maar de keeper staat al anderhalf jaar op de scoutinglijst. Zijn contract bij Groningen loopt tot medio 2027, waardoor een mogelijke transfer niet goedkoop zal zijn.

