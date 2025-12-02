Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

De Congolese bondscoach Sébastien Desabre heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Afrikaanse Nations Cup (CAN) in Marokko, die plaatsvindt van 21 december 2025 tot 18 januari 2026.

In de 26-koppige selectie van de Léopards vinden we enkele Pro League-spelers terug. Zo zijn Mathieu Epolo (Standard), Joris Kayembe (Genk) en Mario Stroeykens (Anderlecht) erbij.

Ook oud-spelers van Belgische clubs maken deel uit van de selectie. Onder hen bevinden zich Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Theo Bongonda (ex-Genk), Michel-Ange Balikwisha (ex-Standard en Antwerp) en Noah Sadiki (ex-Union).

Ook Camara waarschijnlijk opgeroepen voor Senegal

Voor Mario Stroeykens betekent de selectie dat hij de groepsfase speelt tegen Benin, Senegal en Botswana. Anderlecht zal hem waarschijnlijk een maand moeten missen.

Door de CAN-matchen zal Stroeykens de duels tegen Antwerp, Charleroi, Sint-Truiden en Gent aan zich voorbij moeten laten gaan.

Ook Ilay Camara wordt verwacht bij de selectie van Senegal, waardoor Besnik Hasi ook op hem geen beroep zal kunnen doen tijdens die periode.