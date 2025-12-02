Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn

Moet Gustaf Nilsson opnieuw een kans krijgen bij het moeilijk scorende Club Brugge? De Zweed kan doelpunten maken, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij snel weer zal spelen.

"We hebben verschillende spelers die een doelpunt kunnen maken en ik denk dat dat sterker is dan één bepalende spits te hebben." Die uitspraak van Director of Football Dévy Rigaux lijkt toch in zijn gezicht te ontploffen.

Club scoort moeilijke de voorbije weken

In de laatste zeven wedstrijden van Club Brugge in de Belgische competitie scoorde blauw-zwart amper zes keer. Door een 15 op 21 werd dat wat verdoezeld, maar tegen Antwerp werd pijnlijk duidelijk dat Club moeilijk scoort.

Van de 26 schoten waren er maar zes op doel en geen enkele daarvan ging binnen. Spitsen Tresoldi (4) en Vermant (2) zijn (nog) geen echte killers voor doel, Tzolis (5) en Forbs (2) scoorden samen in oktober en november twee keer.

Jongeren Diakhon, Campbell en Furo zijn nog niet klaar om zelfs als invaller het verschil te maken. De roep om Nilsson weer aan kans te geven wordt elke week groter, maar die lijkt in dovemansoren te vallen.

Moet Nilsson een nieuwe kans krijgen?

Vorig seizoen maakte Nilsson wel negen doelpunten in 22 wedstrijden in de Belgische competitie. Toch is kans eerder klein dat hij nog een kans krijgt. De beslissing om Nilsson niet meer te gebruiken en vol in te zetten op (doorverkoopbare) jongeren komt duidelijk van bovenaf.

Zij moeten ervaring kunnen opdoen en vertrouwen krijgen om beter te worden. Nu teruggrijpen naar Nilsson zou dan ook een slecht signaal zijn naar hen toe. Het zou hen rust kunnen bieden om even niet te spelen, maar kan ook vertrouwen wegnemen.

De kans dat Nilsson woensdag tegen OH Leuven in de beker of zelfs de komende een nieuwe kans krijgt, lijkt dan ook eerder klein. Rigaux stelde al dat er deze winter voor Nilsson een oplossing zou worden gezocht.

Bij Club zullen ze het vertrouwen in onder meer Vermant en Tresoldi dan ook behouden en hopen ze dat de ketchupfles snel weer open gaat. En zelfs als dat niet gebeurd, lijkt Nilsson zeker tot de winterstop bankzitter te blijven.