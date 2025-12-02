Analyse Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn

Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Moet Gustaf Nilsson opnieuw een kans krijgen bij het moeilijk scorende Club Brugge? De Zweed kan doelpunten maken, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat hij snel weer zal spelen.

"We hebben verschillende spelers die een doelpunt kunnen maken en ik denk dat dat sterker is dan één bepalende spits te hebben." Die uitspraak van Director of Football Dévy Rigaux lijkt toch in zijn gezicht te ontploffen. 

Club scoort moeilijke de voorbije weken

In de laatste zeven wedstrijden van Club Brugge in de Belgische competitie scoorde blauw-zwart amper zes keer. Door een 15 op 21 werd dat wat verdoezeld, maar tegen Antwerp werd pijnlijk duidelijk dat Club moeilijk scoort. 

Van de 26 schoten waren er maar zes op doel en geen enkele daarvan ging binnen. Spitsen Tresoldi (4) en Vermant (2) zijn (nog) geen echte killers voor doel, Tzolis (5) en Forbs (2) scoorden samen in oktober en november twee keer. 

Jongeren Diakhon, Campbell en Furo zijn nog niet klaar om zelfs als invaller het verschil te maken. De roep om Nilsson weer aan kans te geven wordt elke week groter, maar die lijkt in dovemansoren te vallen. 

Moet Nilsson een nieuwe kans krijgen?

Lees ook... Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"Vorig seizoen maakte Nilsson wel negen doelpunten in 22 wedstrijden in de Belgische competitie. Toch is kans eerder klein dat hij nog een kans krijgt. De beslissing om Nilsson niet meer te gebruiken en vol in te zetten op (doorverkoopbare) jongeren komt duidelijk van bovenaf. 

Zij  moeten ervaring kunnen opdoen en vertrouwen krijgen om beter te worden. Nu teruggrijpen naar Nilsson zou dan ook een slecht signaal zijn naar hen toe. Het zou hen rust kunnen bieden om even niet te spelen, maar kan ook vertrouwen wegnemen. 

De kans dat Nilsson woensdag tegen OH Leuven in de beker of zelfs de komende een nieuwe kans krijgt, lijkt dan ook eerder klein. Rigaux stelde al dat er deze winter voor Nilsson een oplossing zou worden gezocht.

Bij Club zullen ze het vertrouwen in onder meer Vermant en Tresoldi dan ook behouden en hopen ze dat de ketchupfles snel weer open gaat. En zelfs als dat niet gebeurd, lijkt Nilsson zeker tot de winterstop bankzitter te blijven. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg OH Leuven - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (03/12).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
OH Leuven
Gustaf Nilsson

Meer nieuws

Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed" Reactie

Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"

10:15
1
Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

09:30
2
Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

15:30
Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

13:30
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

13:00
Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

12:20
2
Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk Analyse

Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk

11:40
6
Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

15:00
1
'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

13:00
1
STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

14:30
4
Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

14:40
Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

14:20
2
Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

14:00
STVV kondigt grote verandering aan in de top

STVV kondigt grote verandering aan in de top

12:30
Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

12:40
3
Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

12:00
2
162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

11:20
8
Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

11:00
1
Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

10:00
4
Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

10:30
3
Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

07:20
6
Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

08:00
34
Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

08:40
2
Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

09:00
2
13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

07:40
10
Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

08:20
Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

07:00
1
Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

06:30
1
🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

🎥 Onur Cinel (Cercle Brugge) kan pret niet op in perszaal Zulte Waregem: "Beste analyse ooit"

06:00
Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

Had Anderlecht een strafschop moeten krijgen tegen Union? Jonathan Lardot geeft het antwoord

23:00
2
Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

Samuel Eto'o zet Marc Brys aan de deur vlak voor de start van de Afrika Cup, maar... onze landgenoot weet zelf van niets

22:30
2
Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

Club Brugge is aanvaller een tijdje kwijt: hij krijgt unieke kans

18:20
1
Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

Club Brugge zal moeten rekenen op Van den Heuvel: pas tiende profwedstrijd uit carrière

18:00
1
OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup

22:00
3
OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

OFFICIEEL: 45-voudig Rode Duivel vertrekt bij club en is plots transfervrij op te pikken

21:40
4
Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

Waanzin! Voormalige spits uit Jupiler Pro League krijgt rake vuistslagen... van eigen fans

21:20

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

CringeMedia CringeMedia over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk André Coenen André Coenen over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?" Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei BuffaloVince BuffaloVince over 162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank cartman_96 cartman_96 over OFFICIEEL: Congo neemt spelers mét Belgische roots van Anderlecht en Standard meteen mee naar Afrika Cup BuffaloVince BuffaloVince over 'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen' Nelvafrel Nelvafrel over Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood" FCB vo altijd FCB vo altijd over Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet) cartman_96 cartman_96 over Deadline DAZN is verlopen en geen geld gestort: juridische strijd lijkt eraan te komen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved