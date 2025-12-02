Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

De spanningen tussen de Pro League en streamingdienst DAZN lopen verder op. Maandag raakte bekend dat DAZN de betaling voor november heeft overgeslagen, waarna de Pro League meteen een ingebrekestelling uitstuurde. Voor meerdere clubs, vooral de kleinere, is dat televisiegeld een cruciale inkomstenb

Pro League-CEO Lorin Parys reageerde scherp op de situatie. In La Tribune herinnerde hij eraan dat er een vijfjarig contract ligt dat gewoon moet worden uitgevoerd. “We hebben een contract van vijf jaar met DAZN. We verwachtten dat dit contract zou worden uitgevoerd in het belang van de supporters, de clubs en het Belgische voetbal. We waren geschokt door dit gedrag.”

Parys waarschuwt voor zware gevolgen als de betalingen uitblijven. Hij benadrukt dat vooral kleinere clubs zwaar getroffen worden door het wegvallen van de maandelijkse schijven. “Dit is een potentiële ramp. Als DAZN niet betaalt wat contractueel vastligt, bestaat het risico dat sommige clubs failliet gaan. Het zou niet alleen de clubs, maar ook de hele competitie kunnen ontwrichten.”

De impact op Belgisch voetbal kan enorm zijn

Tv-rechtenexpert Pierre Maes ziet het conflict als een symptoom van een bredere verschuiving in de markt. Volgens hem zegt de situatie weinig over de waarde van de Belgische competitie. “Dit is het gevolg van een markt die afvlakt omdat er nauwelijks nog kopers zijn. DAZN is een van de laatsten en heeft daardoor grote macht.”

De onderhandelingen tussen DAZN en de Pro League verlopen ondertussen moeizaam. Er blijft wel beperkt contact bestaan, maar dat gebeurt uitsluitend via advocaten. De spanningen lijken amper te zakken.

De Pro League wacht nu op een uitspraak van de Brusselse arbitragecommissie, die mogelijk nog voor het einde van het jaar duidelijkheid brengt. Parys benadrukt dat de competitie haar rechten zal blijven verdedigen in een dossier dat een grote impact kan hebben op het Belgische voetbal.