Reactie 🎥 Rik De Mil streng voor spelers die dromen van Belgische topclubs en zelfs voor smaakmaker Guiagon

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit Mechelen
| Reageer
🎥 Rik De Mil streng voor spelers die dromen van Belgische topclubs en zelfs voor smaakmaker Guiagon
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rik De Mil heeft een pittige boodschap voor ambitieuze spelers bij Charleroi en daarbuiten. Wie droomt van de Belgische top, moet om de drie dagen van in het begin de gevraagde intensiteit kunnen brengen.

Aan de basis ligt de analyse van de Charleroi-trainer na de nipte nederlaag op het veld van KV Mechelen. Deze analyse kunt u hieronder bekijken. Het komt erop neer dat De Mil vond dat Charleroi slechts 45 minuten gevoetbald heeft Achter de Kazerne en in de hele eerste helft onvoldoende intensiteit en kwaliteit aan de bal toonde. 

"Ze hebben allemaal de ambitie om bij clubs te spelen die op een hogere positie staan dan Charleroi. Dan moet je ook om de drie dagen kunnen presteren", is de boodschap van De Mil aan zijn spelers. "Als je in die omstandigheden op verplaatsing moet spelen, is het nog moeilijker. Ervaring en persoonlijkheid, dat zie je op momenten dat het moeilijk gaat."

De Mil vindt dus dat er weinig excuses zijn. Hij tracht spelers die dromen van een toptransfer te prikkelen door aan te geven dat ze zich net op zulke momenten zouden kunnen bewijzen. "Als je aan de top en Europees voetbal wil spelen, moet je ook gewend zijn om dezelfde mindset te hebben om de drie dagen en dan moet je klaar zijn om op verplaatsing te spelen."

Guiagon vervangen aan de rust

"Het is een leerproces voor die jongens, die dat vroeg of laat wel zullen kunnen", vervolgt De Mil. Een opvallende beslissing van hem was om in de tweede helft Guiagon, in principe toch een sterkhouder bij Charleroi, aan de kant te laten. "Ik vond dat hij niet in de match zat. Ik vond het niet genoeg. Daarom ben ik overgegaan tot die wissel."

Lees ook... 🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijnOok spelers met een zekere status zijn dus niet automatisch verzekerd van hun plek. "Het kan eens gebeuren dat je niet in de match zit, maar ik had meer van hem verwacht in deze wedstrijd." Dat is dan ook meteen duidelijk. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
KV Mechelen
Rik De Mil
Parfait Guiagon

Meer nieuws

🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn Reactie

🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn

16:50
1
LIVE: Janssen laat de 3-0 van dichtbij liggen! Live

LIVE: Janssen laat de 3-0 van dichtbij liggen!

19:04
KV Mechelen heeft revanche tegen Charleroi beet en springt weer over Standard naar de top vijf

KV Mechelen heeft revanche tegen Charleroi beet en springt weer over Standard naar de top vijf

15:31
LIVE: OH Leuven - Zulte Waregem, de opstellingen! Live

LIVE: OH Leuven - Zulte Waregem, de opstellingen!

19:01
🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie"

14:15
2
Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

Was de strafschop voor Westerlo terecht? Gilles De Bilde velt zijn oordeel

19:00
Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

Matisse Samoise (KAA Gent): "Dan kunnen ze beter VAR afschaffen zeker?"

18:45
Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen"

18:30
1
Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage" Reactie

Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage"

18:15
1
Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig

Anderlecht wordt door Westerlo "van 't kaske naar de muur" gespeeld: paars-wit was rampzalig

17:53
Deze speler verliet Antwerp via de achterdeur, maar mag nu dromen van het WK met een van de favorieten

Deze speler verliet Antwerp via de achterdeur, maar mag nu dromen van het WK met een van de favorieten

17:30
Belg komt boven water in de Premier League na maanden van miserie: "Dat deed me echt pijn"

Belg komt boven water in de Premier League na maanden van miserie: "Dat deed me echt pijn"

18:00
'Ajax jaagt op ex-smaakmaker STVV'

'Ajax jaagt op ex-smaakmaker STVV'

17:00
Cercle Brugge ziet af: "Dat begint heel zwaar te wegen"

Cercle Brugge ziet af: "Dat begint heel zwaar te wegen"

16:00
🎥 Hij kan het nog steeds: ex-Rode Duivel knalt bal droogjes in de winkelhaak

🎥 Hij kan het nog steeds: ex-Rode Duivel knalt bal droogjes in de winkelhaak

16:30
Deze trainer maakte Club Brugge kampioen, maar kiest nu voor een héél opvallende uitdaging

Deze trainer maakte Club Brugge kampioen, maar kiest nu voor een héél opvallende uitdaging

15:00
Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

Dit moeten de Rode Duivels alvast niet doen op het WK: "Dan ben je de risee van het wereldvoetbal"

15:30
Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

Antwerp-Genk wordt héél speciale avond voor de Great Old: "Het is bijna een mirakel"

14:00
1
Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

Pocognoli zorgt voor groot onbegrip in Frankrijk: "Ik zou door het lint gaan"

14:30
Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

Verguisde ex-coach van de Rode Duivels verklaart controversiële vertrek bij Gouden Generatie

13:30
LIVE: Stemming plots omgeslagen en dus dient KV Mechelen wat recht te zetten in tweede luik tegen Charleroi

LIVE: Stemming plots omgeslagen en dus dient KV Mechelen wat recht te zetten in tweede luik tegen Charleroi

09:45
"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

"We zijn bestolen!" - Ook spelers KAA Gent zijn duidelijk

12:30
2
Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

Zijn coach bevestigt het pijnlijke nieuws: Rode Duivel hervalt in oude blessure

13:00
🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

🎥 Daar vloog de jas: duidelijk kwade Charles De Ketelaere heeft het gehad

12:00
1
LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

LIVE: Knokt Antwerp zich dan toch nog in de play off-race of dicht Genk de kloof wat meer?

11:00
Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

Belgisch toptalent heeft duidelijke boodschap voor bondscoach: "Stuur je dit naar Garcia?"

11:30
2
LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

LIVE: Anderlecht moet sleutelen aan succeselftal: basisplaats voor Stroeykens én Verschaeren?

10:15
Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad

Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad

11:00
9
Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise

Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise

10:00
50
Icoon van Real Madrid deelt afscheid mee, maar... wil nog naar het WK

Icoon van Real Madrid deelt afscheid mee, maar... wil nog naar het WK

10:30
2
Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard Reactie

Euvrard opgelucht na plotse plek in de top 5 en heeft dit te zeggen over nieuw succes van Standard

09:15
1
🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet

🎥 Een duidelijke handsbal bij gelijkmaker? Bij Union ontkennen ze niet

09:00
17
Sterspeler Mo Salah dropt serieuze bom in de Premier League

Sterspeler Mo Salah dropt serieuze bom in de Premier League

09:30
2
Anderlecht-fans boycotten opnieuw match, maar een delegatie zakt wel af naar Westerlo

Anderlecht-fans boycotten opnieuw match, maar een delegatie zakt wel af naar Westerlo

08:40
Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge

Vanaken slaat mea culpa, maar maakt zich om deze reden ook geen zorgen over Club Brugge

08:20
6
En zo staat STVV plots tweede: Wouter Vrancken is laaiend enthousiast na spektakelzege tegen Club Brugge

En zo staat STVV plots tweede: Wouter Vrancken is laaiend enthousiast na spektakelzege tegen Club Brugge

06:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 17
La Louvière La Louvière 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Standard Standard
Union SG Union SG 1-1 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 3-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 4-0 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 2-0 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Antwerp - KRC Genk: 2-0 stephen king stephen king over Man City-speler flitst, maar Guardiola is geen fan: "Ik heb dit Messi nooit zien doen" Test12 Test12 over Colin Coosemans windt er geen doekjes rond: "Dit is een blamage" Obiku Obiku over Westerlo - Anderlecht: 4-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Supporters Club Brugge woedend en het is duidelijk wie ze viseren voor huidige malaise azizi azizi over KV Mechelen - Charleroi: 1-0 malinezer malinezer over 🎥 Sfeergroepen KV Mechelen zwijgen twaalf minuten lang vanwege duidelijke redenen: "Strijd tegen repressie" Swakke25 Swakke25 over 🎥 Verrassende gok van Vanderbiest wordt gouden zet: KV Mechelen mag Mathis Servais dankbaar zijn rinus michels rinus michels over Vreemde wending bij Anderlecht? Al maanden in de B-kern maar ineens op het wedstrijdblad Olympia86 Olympia86 over STVV - Club Brugge: 3-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved