Ardon Jashari zoekt toenadering tot Club Brugge na transfersaga: "Elkaar in de armen sluiten"

Ardon Jashari won de Gouden Schoen op basis van één stemronde. Dat had alles te maken met zijn zomerse toptransfer naar AC Milan, waardoor hij maar een half jaar actief bleef in België. Sportief volstond dat, maar de weg naar Milaan verliep allesbehalve rimpelloos.

Club Brugge wilde zijn Zwitserse middenvelder niet zomaar laten gaan en vond het eerste bod van Milan onvoldoende. De onderhandelingen sleepten aan en zorgden voor spanningen. Jashari weigerde zelfs een tijdlang te trainen, waardoor de relatie met Blauw-Zwart zichtbaar vertroebelde.

“Het was een zware periode voor mij”, geeft Jashari toe in HLN. “Net omdat ik zo’n mooi seizoen had gehad en me zo goed voelde bij Club, wilde ik mijn periode daar positief afsluiten. Ik dacht dat de club me zou laten gaan als de juiste kans zich voordeed, maar uiteindelijk lag dat moeilijk.”

Jashari begrijpt nu de handelswijze van Club Brugge

Toch wijst hij niet met de vinger. “Dat is eigen aan het voetbal. Ik begrijp de club, maar ook mijn ploeggenoten die vroegen waarom ik niet nog een jaar bleef. Ik heb daar zelfs met Hans Vanaken over gebeld.”

De keuze om te vertrekken was volgens Jashari nooit tegen Club Brugge gericht. “Het was een keuze vóór AC Milan. Die club was een jongensdroom. Daarom wilde ik die sprong wagen.”



Intussen is de plooien gladgestreken. “Ik blijf Club dankbaar. Ze hebben me zoveel gegeven en uiteindelijk hebben ze ook een flink bedrag aan mij verdiend. Daarom denk ik dat we mekaar weer in de armen moeten sluiten. Dat is nu ook echt gebeurd.”