CIES publiceert nieuwe marktwaardes: dit is de duurste JPL-speler

Het CIES Football Observatory publiceerde nieuwe geschatte transferwaarden voor de Jupiler Pro League. Per club werd de duurste speler opgelijst, met één naam die er bovenuit steekt.

Karetsas bovenaan in Jupiler Pro League

Het CIES Football Observatory heeft recentelijk nieuwe geschatte transferwaarden gepubliceerd, ook voor de Jupiler Pro League. Van iedere JPL-club wordt de duurste speler opgelijst.

De duurste speler zou Konstantinos Karetsas zijn, met een geschatte waarde van 41-47 miljoen euro. Op de website van van CIES wordt ook uitgelegd hoe het instituut op deze waardes terechtkomt.

Hoe CIES tot die bedragen komt

"Geschatte transferwaarden, berekend op basis van een marge van 10% boven en onder de voorspelde financiële slagkracht van de meest waarschijnlijke koper. 100% van de economische rechten, inclusief bonussen, zonder rekening te houden met eventuele afkoopclausules en met hetzelfde inflatieniveau als in de twee meest recent afgeronde transferperiodes", klinkt het.

Duurste spelers per Belgische topclub

Karetsas doet daarmee beter dan bijvoorbeeld Christos Tzolis, die op 40-46 miljoen euro wordt geschat. Bij Union SG is de duurste speler Anan Khalaili met een geschatte waarde van 32-37 miljoen euro. Bij Anderlecht spant Mihajlo Cvetkovic de kroon. Zijn marktwaarde wordt geschat op 18-21 miljoen euro.

Racing Genk reageerde enorm gelukkig op het feit dat Karetsas de hoogst gewaardeerde speler van de JPL is. "Binnen de club overheerst dan ook vooral trots", klinkt het bij de Limburgers. "Trots op een speler die elke dag hard werkt om beter te worden."





"Trots op een jeugdproduct dat zich ontpopt tot een absolute smaakmaker. En trots op het feit dat KRC Genk ook vandaag opnieuw haar rol als referentie in talentontwikkeling onderstreept."