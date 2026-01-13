Waarom Cercle Brugge van zijn filosofie afweek: ze spelen alles of niets

Cercle Brugge zet met de komst van Dante Vanzeir vol in op een onmiddellijke sportieve kentering. Groen-zwart staat met de rug tegen de muur en heeft met nog tien speeldagen te gaan dringend punten nodig om weg te raken uit de gevarenzone.

Dat Vanzeir daarbij als speerpunt wordt gezien, is geen toeval. De Vereniging gelooft sterk dat Vanzeir perfect past in het tweespitsensysteem dat trainer Onur Cinel voor ogen heeft. In een 4-4-2 kan hij doen waar hij het best in is: ruimte aanvallen, diepgang brengen en een targetspits laten renderen. Dat deed hij eerder al met succes bij Union, naast Victor Boniface.

Onur Cinel wil Dante Vanzeir meteen inzetten

Bij Cercle ligt die rol klaar naast Steve Ngoura. De Fransman moet als aanspeelpunt fungeren, Vanzeir als lopende man errond. Intern rekent men erop dat die complementariteit snel rendeert, want het programma oogt allesbehalve mild in de komende weken.

De druk is groot, maar daar lijkt men bij Cercle niet voor weg te lopen. Cinel wil Vanzeir meteen inzetten en geen tijd verliezen met een lange inloopperiode. De aanvaller trainde al volop mee in Portugal en wordt zo snel mogelijk wedstrijdfit geacht.

Dat Vanzeir bij AA Gent geen toekomst meer had, speelde Cercle in de kaart. Hij paste niet in de plannen van Rik De Mil en woog bovendien zwaar op het budget, met een loon dat ruim boven het miljoen euro lag. Voor Cercle is het dan ook geen toevalstransfer, maar een berekende gok.

Cercle hoopt eindelijk spits te hebben die verschil kan maken

Want Vanzeir past niet in het klassieke model van Cercle en eigenaar AS Monaco, dat vooral inzet op jong talent met doorverkoopwaarde. Met een 27-jarige aanvaller die meteen moet presteren, wijkt de club bewust af van haar filosofie. Nood breekt wetten, zeker met de schrik voor een tweede opeenvolgend seizoen Relegation Play-offs.





Financieel wordt het risico gedrukt. Cercle neemt het loon niet volledig over en bedong een optie tot aankoop. AA Gent blijft dus nog deels betalen, zoals dat vorig jaar ook het geval was bij de deal rond Pieter Gerkens.

Aan aanvallers heeft Cercle nochtans geen gebrek, maar blessures, afwezigheden en een schrijnend gebrek aan efficiëntie deden de club onderuitgaan. Met Vanzeir hoopt groen-zwart eindelijk iemand in huis te halen die het verschil kan maken. De boodschap is duidelijk: Cercle rekent zwaar op hem om zich onderaan weg te trekken.