Besnik Hasi richt zich tot de Anderlecht-supporters voor clash met KAA Gent

Donderdag staat in het Lotto Park de affiche van deze bekerronde op het programma. Anderlecht ontvangt KAA Gent in de kwartfinales van de Croky Cup en Besnik Hasi waarschuwt: onderschatting kan dodelijk zijn.

Anderlecht speelt donderdag de kwartfinale van de Croky Cup tegen KAA Gent. Het zal de topper van deze ronde worden in de Beker van België. Anderlecht-coach Besnik Hasi keek dinsdag al naar de andere bekerduels en was verrast.

Hasi waarschuwt voor onvoorspelbaar bekervoetbal

"Ik heb wat geswitcht. Uiteindelijk heb ik meer minuten van Antwerp - La Louvière gezien, omdat er daar verlengingen waren", zegt hij bij Het Nieuwsblad. "Wat ik geleerd heb? Dat bekervoetbal onvoorspelbaar is."

"Echt alles kan gebeuren. Wie had gedacht dat Club Brugge eruit zou liggen. Of dat Antwerp het na die vroege voorsprong nog zo moeilijk zou krijgen?", gaat Hasi verder.

Coach hoopt op volledige steun van de supporters

De Kosovaar weet dat Anderlecht op zijn sterkste moet zijn om niets aan het toeval over te laten. Hij richtte zich op het persmoment ook even tot de fans. De trainer hoopt dat de ploeg op hun volledige steun kan rekenen.

"Wij spelen tegen Gent een goeie ploeg. Ik hoop dat onze supporters er vol achter zullen staan. Als jonge ploeg hebben wij dat nodig om de tegenstander meteen naar de keel te grijpen. Dat verklaart volgens mij het verschil tussen thuis- en uitwedstrijden bij ons", besluit hij.