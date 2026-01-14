Marc Degryse richt zich rechtstreeks tot Vincent Mannaert: "Zo iemand neem je toch niet mee naar een WK?"

Rudi Garcia volgt de prestaties van onze landgenoten de komende weken en maanden met extra aandacht. De bondscoach van de Rode Duivels heeft namelijk een WK-selectie te maken. Hoe staat de Fransman tegenover een selectie voor Romeo Lavia?

Feit: Romeo Lavia is één van de absolute goudhaantjes bij de Rode Duivels. Feit: Lavia zou in principe altijd als eerste op het wedstrijdblad moeten staan bij Chelsea FC. Maar eveneens een feit: Lavia spendeert zijn tijd vooral in de lappenmand.

Lavia debuteerde in 2023 bij de Rode Duivels. Door het aanhoudende blessureleed is het ook bij die ene cap gebleven. En dat blessureleed zal ook meespelen wanneer Rudi Garcia zijn selectie moet maken.

De voorgeschiedenis van Romeo Lavia kan inderdaad meespelen bij het maken van de finale selectie voor het WK

"Zijn voorgeschiedenis kan inderdaad meespelen bij het maken van de finale selectie voor het WK", wikt en weegt Vincent Mannaert zijn woorden niét in Het Laatste Nieuws. En wees maar zeker dat de sportief directeur indien nodig mee die knopen zal doorhakken.

Ook Marc Degryse gelooft niet in Lavia voor het komende WK. "Hij zal niet fit zijn. Of ik daar zeker van ben? Ik durf het je zelfs op een papiertje te geven."

Marc Degryse is héél duidelijk



"Lavia heeft de afgelopen drie seizoenen bij Chelsea amper dertig wedstrijden gespeeld", besluit Degryse. "Zo iemand kan je toch niet meenemen? Hoe goed hij ook mag zijn. Voor een WK moet je topfit zijn."