Miljoenendeal? 'Plots gaat het snel: clubs uit vier landen azen op aanvaller KV Mechelen'

KV Mechelen roerde zich al op de wintermercato, maar dreigt nu ook een basisspeler te verliezen. De interesse in Lion Lauberbach groeit met de minuut. En dat kan je zelfs bijna echt letterlijk nemen.

KV Mechelen heeft Ryan Teague uitgeleend aan Melbourne City. Lion Lauberbach trekt dan weer de aandacht van heel wat clubs. De aanvaller zou zelf ook te vinden zijn voor een vertrek naar een andere competitie.

Veel aandacht voor aanvaller KV Mechelen Lion Lauberbach

Woensdag was er al sprake van de interesse van Venezia. De Italiaanse club wil promotie naar de Serie A afdwingen en zou daarvoor de spits van Mechelen zeker kunnen gebruiken. Er zou zelfs al een bod zijn gedaan.

Dat bod zou zijn afgewezen, ook al was het er eentje van liefst twee miljoen euro. En dus mogen ook de andere clubs nog steeds hopen op de handtekening van de aanvaller van KV Mechelen. Steeds meer teams roeren zich.

Ook Mainz en Preston North End willen Lion Lauberbach

Vanuit Denemarken is er al langer aandacht van Brondby, nu zijn er nog extra clubs opgedoken. Ook Preston North End en het Duitse Mainz zouden zich nu volgens Het Laatste Nieuws aan het rijtje geïnteresseerden hebben toegevoegd.



De Duitse aanvaller heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 1,7 miljoen euro. Hij ligt nog tot juni 2027 onder contract bij De Kakkers en was dit seizoen in twintig wedstrijden al goed voor zes doelpunten en een assist.