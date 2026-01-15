'Twee Italiaanse clubs lonken naar deze sterkhouder van STVV'

Sint-Truiden is voorlopig de grote revelatie in de JPL. De Limburgers lijken zo goed als op weg naar een top zes-notering, onder meer met dank aan Rein Van Helden.

De jonge verdediger is een rots in de branding achterin in het elftal van Wouter Vrancken. Van Helden speelde al elke wedstrijd in de JPL en stond ook elke keer in de basis.

De sterke prestaties van onze jonge landgenoot blijven niet onopgemerkt in het buitenland. Zo schrijft journalist Mirko Di Natale op X dat verschillende clubs uit Italië zijn verrichtingen op de voet volgen.

Palermo en Sassuolo

Meer concreet gaat het om Palermo en Sassuolo. Palmero is de huidige nummer vier uit de Serie B, terwijl Sassuolo momenteel elfde is in de Serie A. Beiden clubs zouden hem al verschillende gescout hebben.

De Italiaanse interesse in Van Helden komt bovenop belangstelling uit Frankrijk en Scandinavië, waar we eerder al over berichtten. Van Helden lijkt zo stilaan grof wild te worden in het buitenland.

Een winters vertrek van de fysiek sterke verdediger zou een aderlating zijn. Van Helder is een leider achterin en stuurt de defensie uitstekend aan. Voorlopig lijkt hij aan boord te blijven deze winter, tenzij een van de geïnteresseerde clubs actie onderneemt.



