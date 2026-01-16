Anderlecht doet weer heel grote verandering waar weer veel rond te doen zal zijn

Anderlecht staat voor een opvallende wijziging buiten het veld. Volgend seizoen verandert paars-wit van kledingsponsor en lijkt het opnieuw in zee te gaan met Adidas, waardoor de samenwerking met Joma na de zomer afloopt, schrijft Het Nieuwsblad.

Het zou een terugkeer naar vertrouwde grond betekenen. Adidas was tussen 1976 en 2019 maar liefst 43 jaar lang de kledingsponsor van Anderlecht en tekende in die periode voor heel wat iconische shirts.

In 2019 werd die samenwerking stopgezet en koos Anderlecht voor Joma. Dat Spaanse merk bood betere financiële voorwaarden en gaf de club meer inspraak in het design, na kritiek op eerdere Adidas-ontwerpen.

Hoewel de fans aanvankelijk sceptisch waren, groeide Joma uit tot een gewaardeerde partner. De klassieke paarse en witte shirts, aangevuld met succesvolle special editions, zorgden voor sterke verkoopcijfers.

Adidas wordt waarschijnlijk weer de kledingsponsor van Anderlecht

De samenwerking met Joma werd in 2023 nog verlengd tot 2026 en er lag zelfs een intentie om door te gaan tot 2030. Toch besliste men nu in onderling overleg om geen vervolg te breien aan het contract.



Adidas staat zo klaar voor een comeback in het Lotto Park. Officiële bevestiging ontbreekt voorlopig, maar de kans is groot dat de paars-witte achterban de terugkeer van het traditionele merk warm zal onthalen.