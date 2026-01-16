Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

Thomas Matton blikt terug op een week waarin meerdere jonge spelers richting de A-kern van KAA Gent doorschoven. Hij schetst tegelijk de impact daarvan op Jong Gent.

Doorstroming naar het eerste elftal

Matton reisde naar de winterstage van de Buffalo’s in Oliva om de integratie van talenten te ondersteunen. “Ik ken die jongens uiteraard door en door, maar het kadert ook in de visie van de club om onze talenten zo goed mogelijk te begeleiden en hun doorstroming naar het eerste elftal waar mogelijk te optimaliseren”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Hij volgde er tien spelers die tijdelijk met de A-kern werkten. Intussen werd bevestigd dat Asselman en De Meyer definitief aansluiten bij de hoofdmacht. “Een mooie opsteker voor die jongens, want ze hebben hier keihard voor gewerkt en ze verdienen ook simpelweg deze prachtige kans om zichzelf te bewijzen op het allerhoogste niveau.”

Operationele uitdagingen bij Jong Gent

De verschuivingen brengen echter wel de nodige moeilijkheden met zich mee. “Het maakt onze opdracht bij Jong AA Gent er zeker niet makkelijker op.” Tijdens de stageperiode speelde bovendien het winterweer parten, waardoor trainingen niet altijd vlot konden doorgaan. Daarnaast was het niet evident om voldoende spelers te verzamelen voor elke sessie. De beperkte beschikbaarheid noopte de staf tot tijdelijke oplossingen, wat de voorbereiding bemoeilijkte.

Matton geeft aan dat de situatie dubbel aanvoelt. “Ik ben me er natuurlijk ook van bewust dat dit alles bij de werking van Jong AA Gent hoort, maar we werden de voorbije week wel geconfronteerd met de limieten van onze mogelijkheden.” Daarom werden enkele U18-spelers ingeschakeld, al blijft het belangrijk dat zij in correcte omstandigheden kunnen ontwikkelen.

Ondanks de uitdagingen blijft Matton positief over de afstemming met de hoofdcoach. “De samenwerking met Rik De Mil verloopt uitstekend en je kunt gerust stellen dat die samenwerking nu een pak intensiever is dan voorheen”, besluit hij. De onderlinge communicatie moet de doorstroming verder ondersteunen.