DONE DEAL: RSC Anderlecht speelt jong talent kwijt aan ... Knokke

Foto: © photonews

Lilian Vergeylen was een van de grote talenten van RSC Anderlecht. Toch zal hij vooralsnog niet doorbreken via paars-wit, want hij heeft een opmerkelijke transfer gemaakt en zal de komende tijd te zien zijn bij Knokke in de Eerste Amateurklasse.

Op de webstek van RSC Anderlecht werd kort afscheid genomen van Lilian Vergeylen: "Lilian Vergeylen (19) verlaat RSC Anderlecht en maakt de definitieve overstap naar Knokke FC. De centrale middenvelder werd opgeleid bij OH Leuven en maakte in 2020 de overstap naar RSC Anderlecht."

Lilian Vergeylen verlaat Anderlecht na meer dan vijf jaar

"Hij speelde 43 wedstrijden voor de RSCA Futures. Succes, Lilian", klinkt het bij de Brusselaars. Bij Knokke zijn ze dan waar heel blij met de overstap van Vergeylen. De jongeling tekende voor anderhalf jaar aan de Belgische Kust.

"RKFC haalde met de bijna 20-jarige Lilian Vergeylen een onmiddellijke versterking binnen! De talentvolle middenvelder komt per direct over van R.S.C Anderlecht", opende Knokke FC een persbericht op haar webstek.

Waar trekt Lilian Vergeylen van Anderlecht naartoe?

"Lilian genoot z’n jeugdopleiding bij o.a. Oud-Heverlee Leuven (7 seizoenen) en R.S.C. Anderlecht (5,5 seizoenen) waar hij 43 selecties voor RSCA Futures in de Challenger Pro League (1B) verzamelde. Daarin liet hij 5 keer de netten trillen."


"Na 5,5  seizoenen in onze hoofdstad kiest Lilian resoluut voor een nieuw avontuur aan de kust. De in Leuven geboren middenvelder ondertekende een contract voor anderhalf seizoen bij RKFC. Welkom Lilian!", klinkt het.

