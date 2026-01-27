Puzzelwerk voor De Camargo: speler KRC Genk moet minuten maken bij B-kern

Jong Genk neemt het dinsdagavond op tegen RWDM Brussels. Voor Igor De Camargo - de coach van Jong Genk - een interessant en pittig duel tegen zijn ex-club. En hij zal moeten puzzelen om een fit team tussen de lijnen te brengen.

Igor De Camargo besloot in 2022 zijn actieve voetbalcarrière bij RWDM Brussels en was er later ook interim-coach en assistent-coach. Na een omzwerving bij Francs Borain is hij sinds begin dit jaar coach bij Genk.

Igor De Camargo moet puzzelen met Genk tegen RWDM

In de midweek staat Genk voor een belangrijk duel tegen de Brusselaars. Daarin kunnen de Limburgers opnieuw een stapje naar boven gaan zetten. Voor de coach wordt het echter bijzonder hard puzzelen door heel wat blessures.

Ze hadden al heel wat afwezigen afgelopen weekend en met Haroun, De Wannemacker en Yasuda zijn er nog drie extra spelers buiten strijd. “We moeten roeien met de riemen die we hebben", geeft ook De Camargo zelf toe aan Het Nieuwsblad.

Waarom moet Adrian Palacios meespelen met Jong Genk?

"Haroun en Yasuda geraken mogelijk speelklaar. Manguelle en De Wannemacker zijn onzeker. Het medisch advies zal de doorslag geven. We trainden tactisch om automatismen te creëren, maar er lag ook focus op recuperatie."

Wie er wél bij is tegen RWDM Brussels is Adrian Palacios. Die heeft nog maar 220 speelminuten op de teller bij de A-kern dit seizoen en moet dus dringend extra minuten gaan maken. Ook dit weekend viel hij pas in de slotminuut in tegen Cercle Brugge.