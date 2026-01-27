Supporters luiden de alarmbel en gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

De voorbije weken waren er heel wat signalen van de supporters dat ze het beu zijn hoe met name uitwedstrijden worden georganiseerd. Steeds vaker vallen lege uitvakken op, een duidelijk protest vanuit de supporters.

KAA Gent is niet de eerste en vermoedelijk ook niet de laatste ploeg die dit seizoen geen supporters zal afvaardigen richting La Louvière, vorige week waren er geen Genksupporters in Zulte Waregem en het lijstje is vrij lang geworden ondertussen.

Supporters gaan in overleg met Pro League en Binnenlandse Zaken

Dinsdagavond zaten de Pro League, Binnenlandse Zaken en de supporters samen voor een overleg over een aantal hete hangijzers die de fans bezighoudt. En bij dat overleg zijn heel wat zorgen van de fans geuit naar de gestelde lichamen toe.

Om de sfeer en de veiligheid te redden, eist Belgian Supporters een minimum van 800 tot 1.000 plaatsen voor bezoekende fans in de Jupiler Pro League. En een minimum van 16 toegelaten bussen, weet Het Laatste Nieuws te melden.

Supporters willen vooral duidelijkheid van de Pro League

Dominik Van Landeghem is de voorzitter van de Federatie van Antwerp Supportersclubs (FASC). HIj heeft één grote eis: “Wij vragen gewoon meer voorspelbaarheid. Zodat we aan het begin van het seizoen weten hoeveel tickets we krijgen per verplaatsing en hoeveel bussen er mogen reizen."



Een gevoel dat bij nog meer mensen leeft. Het gesprek met de Pro League en Binnenlandse Zaken zou overigens in een vrij goede sfeer zijn verlopen. Of er snel iets zal veranderen? Dat zal de komende weken nog moeten blijken.