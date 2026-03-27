Opmerkelijke onrust en escalatie in Leuven: "Het waren Club Brugge-hooligans"

De spanningen tijdens de betogingen in Leuven donderdagavond zijn grotendeels te herleiden tot de aanwezigheid van een groep hooligans van Club Brugge. Dat bevestigt de lokale politie een dag na de feiten.

De groep, bestaande uit een zestigtal in het zwart geklede mannen, was volgens de ordediensten duidelijk uit op confrontatie. De onrust ontstond bij de start van de ‘ReMigratieMars’ van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV), kort nadat een tegenbetoging van de Antifascistische Coalitie relatief rustig was verlopen. Op en rond het Herbert Hooverplein en het Ladeuzeplein liep de situatie snel uit de hand.

Volgens de politie waren het niet zozeer de betogers zelf die de escalatie veroorzaakten. De problemen begonnen toen de groep zwartgeklede mannen zich mengde en meteen de confrontatie zocht met linkse tegenbetogers. Daarbij werden onder meer vuurpijlen en blikjes gegooid.

“Het ging om ruim zestig individuen die volgens onze inlichtingen actief zijn als hooligans van Club Brugge, en mogelijk ook leden van de harde kern van andere voetbalploegen”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx in HLN. “Ze vielen op door hun uniforme zwarte kledij en hun gedrag. Dankzij snel optreden konden we de situatie onder controle houden en erger voorkomen.”

De politie koos er bewust voor om de groep niet meteen massaal op te pakken. “Met zo’n zestig individuen is dat bijzonder moeilijk”, aldus Vranckx. “Het risico bestaat dat de groep zich dan gewelddadig tegen de politie keert. Daarom hebben we hen continu opgevolgd en gecontroleerd.”



Na afloop van de mars werden de hooligans onder begeleiding naar hun wagens gebracht en uit de stad geëscorteerd. In totaal werden 25 bestuurlijke aanhoudingen verricht, voornamelijk bij tegenbetogers. Dankzij de aanpak van de politie bleef verdere escalatie in het stadscentrum uit.